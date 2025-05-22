В Алматы двое электриков получили тяжелые ожоги после удара током

Видео с пострадавшими появилось в сети. По словам очевидцев, у пострадавших загорелась одежда, один из них потерял сознание.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что у обоих пострадавших диагностированы множественные ожоги II–III степени.

— 22 мая 2025 года в 13:05 в приемное отделение городской больницы скорой неотложной помощи Алматы были доставлены двое мужчин с электротравмами. У обоих пострадавших диагностированы множественные ожоги II–III степени. Пациенты госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ). Проводится весь необходимый комплекс интенсивной терапии, — сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

Инцидент прокомментировали также в полиции Алматы.

— Управление полиции Алмалинского района проводит проверку. Обстоятельства устанавливаются. Будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ДП города.

Напомним, в апреле двое дорожных рабочих погибли в результате ДТП в Алматы.

Ранее в результате обвала грунта при проведении аварийно-восстановительных и земляных работ на месте порыва водопровода в селе Улкен Нарын ВКО погибли двое рабочих.