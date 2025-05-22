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    16:16, 22 Май 2025 | GMT +5

    В Алматы двое электриков получили тяжелые ожоги после удара током

    Двоих электриков в Алматы ударило током во время ремонтных работ в жилом комплексе «Жастар», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы двое электриков получили тяжелые ожоги после удара током
    Фото: pixabay.com

    Видео с пострадавшими появилось в сети. По словам очевидцев, у пострадавших загорелась одежда, один из них потерял сознание.

    В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что у обоих пострадавших диагностированы множественные ожоги II–III степени.

    — 22 мая 2025 года в 13:05 в приемное отделение городской больницы скорой неотложной помощи Алматы были доставлены двое мужчин с электротравмами. У обоих пострадавших диагностированы множественные ожоги II–III степени. Пациенты госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ). Проводится весь необходимый комплекс интенсивной терапии, — сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

    Инцидент прокомментировали также в полиции Алматы.

    — Управление полиции Алмалинского района проводит проверку. Обстоятельства устанавливаются. Будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ДП города.

    Напомним, в апреле двое дорожных рабочих погибли в результате ДТП в Алматы.

    Ранее в результате обвала грунта при проведении аварийно-восстановительных и земляных работ на месте порыва водопровода в селе Улкен Нарын ВКО погибли двое рабочих.

    Теги:
    Электроэнергия Ожог Алматы Происшествия Промбезопасность
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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