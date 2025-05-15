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    10:44, 15 Май 2025 | GMT +5

    Семьям погибших рабочих в Улкен Нарыне будет оказана всесторонняя помощь и поддержка - аким ВКО

    Глава региона Нурымбет Сактаганов экстренно выехал в Улкен Нарынский район, где накануне произошла трагедия, передает агентство Kazinform.

    Семьям погибших рабочих в Улкен Нарыне будет оказана всесторонняя помощь и поддержка - аким ВКО
    Фото: акимат ВКО

    В результате обвала грунта при проведении аварийно-восстановительных и земляных работ на месте порыва водопровода в селе Улкен Нарын погибли двое сотрудников коммунального предприятия «Нарын КомХоз Сервис» — сварщик Ержан Айтпаев (1983 года рождения) и слесарь Сергей Кастерин (1970 года рождения).

    Семьям погибших рабочих в Улкен Нарыне будет оказана всесторонняя помощь и поддержка - аким ВКО
    Фото: акимат

    На месте происшествия аким области обратился к членам специальной комиссии, подчеркнув необходимость коренного пересмотра действующих регламентов по обеспечению промышленной и трудовой безопасности.

    — В мирное, стабильное время недопустимо терять человеческие жизни в результате нарушений на производстве. Жизнь и здоровье сотрудников должны быть приоритетом для любого предприятия — важнее любых экономических соображений. От имени акимата выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и заверяю: мы окажем им всестороннюю поддержку. Кроме того, мною поручено профильным ведомствам провести тщательную и объективную проверку, установить причины происшествия, а также определить степень ответственности всех причастных, — заявил Нурымбет Сактаганов.

    Семьям погибших рабочих в Улкен Нарыне будет оказана всесторонняя помощь и поддержка - аким ВКО
    Фото: акимат

    Как сообщил председатель комиссии по расследованию — главный инспектор труда Восточно-Казахстанской области Бакытбек Кизатов, в ближайшие десять дней будет проведено всестороннее расследование инцидента. В случае необходимости, его сроки будут продлены до 30 дней, с привлечением профильных экспертов. По итогам материалы передадут в правоохранительные органы и судебные инстанции.

    Особый акцент аким области сделал на важности комплексного подхода к вопросам предотвращения производственного травматизма, отметив, что безопасность и охрана труда, особенно в ситуациях, связанных с угрозой жизни людей, находятся на постоянном контроле со стороны региональной власти.

    Семьям погибших будут обеспечены выплаты из республиканского бюджета, а также предусмотренные страховыми механизмами компенсации. Глава региона провёл личную встречу с родными погибших и подчеркнул, что они не останутся без внимания и помощи.

    Теги:
    ВКО Акимат
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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