Мы надеемся, что все наладится - казахстанцы, вернувшиеся из Израиля о ситуации в стране

В международный аэропорт Алматы репатриационным рейсом из Тель-Авива прилетели казахстанцы. Они рассказали о пережитом в Израиле, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из израильского города самолетом Air Astana прибыли 166 пассажиров, из них 124 - это граждане РК, остальные 42 - иностранцы. Среди них были двое младенцев.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

В международном аэропорту мегаполиса казахстанцев ждали родственники, друзья и близкие.

- Мы ждем родственников. Они поехали в туристическую поездку с группой. Поездка должна была закончиться в четверг. Мы ничего не знали до этого момента. Не могли связаться с ними несколько дней. Знаем, что Посольство поддерживало контакт. Они связались со всеми, кто должен был вылететь в эти дни. Там у них была принимающая сторона, был гид. Они были на связи. Мы только сегодня выдохнули, когда узнали, что рейс улетел из Тель-Авива, когда наши граждане сели в самолет, - рассказала жительница Алматы Дария.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

Среди встречающих были и маленькие дети. Как выяснилось, они ждали бабушку, которая переехала в Израиль 5 лет назад.

- Я невестка этой семьи. Моя мама уехала работать в Израиль, в город Рамла, 5 лет назад. И вот сегодня всей семьей приехали, чтобы ее встретить. Здесь со мной мои дети - ее внуки. Они были маленькими, когда она уехала. Вот сегодня будет долгожданная встреча. Мы в последние дни были с ней на связи. В том городе было спокойно. Но мы переживали и сказали ей вернуться на Родину, - говорит Баян Аскарова.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

Вице-президент по маркетингу и продажам Air Astana Адель Даулетбек сообщил, что среди прилетевших были и двое младенцев. Большая часть пассажиров - это граждане РК, а также их родственники.

- Как вы знаете, ситуация в этой стране резко ухудшилась с субботнего дня. В связи с этим Air Astana приостановила полеты. Только сегодня появилась возможность выполнить эвакуационный рейс. Руководство компании приняло решительные меры для того, чтобы вывезти наших граждан, которые оказались в этой стране. В аэропорту Тель-Авива мы не оставили ни одного гражданина Казахстана, всех смогли забрать. Мы внимательно следили за ситуацией в этой стране. Эта была очень напряженная ситуация. Для нас это был сложный шаг, так как практически гражданских рейсов там не осталось. Все они были отменены. Но мы рады, что смогли выполнить этот рейс, - сказал он.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

Прилетевшие пассажиры делились пережитым. Некоторые из них слышали ракетные удары и сирены.

- Мы до последнего надеялись, что мы быстро уедем и покинем зону боевых действий, потому что такого не ощущал никогда - звучала сирена, были ракетные удары, залпы, все слышно было. Это неприятно. Всех спускали в бомбоубежища, - говорит пассажир рейса «Тель-Авив-Алматы» Артур Ковалевский.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

Он поблагодарил МИД РК и авиакомпанию за организацию эвакуационного рейса.

- Если я не ошибаюсь, то Казахстан единственная страна, которая вернулась так быстро за своими гражданами. Очень оперативно появился чат, где была полная поддержка министерства (МИД РК). Поэтому мы очень благодарны, горды за свою страну, - сказал Артур Ковалевский.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

Жительница Астаны Айгуль Абдикерова также была среди прилетевших.

- Я жительница Астаны. Месяц назад мы с внуком уехали в город Герцлия. Там моя дочь и зять. Они работают в этой стране. Я должна была вернуться 8 октября, но рейсы отменили из-за военных действий. Когда в городе прозвучала сирена, мы прятались в бомбоубежище. Было страшно. Хочу поблагодарить Посольство Казахстана в Израиле, которое не оставило нас в трудную ситуацию, и авиакомпанию, организовавшую специальный рейс. Благодаря этим людям мы благополучно вернулись в страну, - говорит Айгуль Абдикерова.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

- Очень переживали. Не знали, сможем ли мы вылететь, потому что обстановка очень тяжелая. Наше Посольство и Air Astana сработали отлично. Им большая благодарность. Связались со всеми, кто не мог выехать, постарались им помочь. Всех перерегистрировали без нашего участия. Мы только заполнили анкету. Они работали круглосуточно. Нам также сказали, что возможно будет отменен рейс, но, к нашему счастью, не отменили. Мы благодарны Посольству и авиакомпании, - отметил один из пассажиров Григорий.

Также среди прибывших были 16 стипендиатов, которые проходили стажировки в рамках программы «Болашак».

- Поступила на стажировку по программе «Болашак» в город Хайфа. Прилетели 1 октября. Мы начали учебу. Все было нормально, но через 10 дней начались непонятные ситуации. Немного был ажиотаж. Но в нашем городе все было спокойно. Потом мы видели разные видео в соцсетях, было страшно… Стали бояться, сами израильтяне также боялись. Думали, как мы доедем до страны. Хотели остаться там, потому что там очень понравилось. В Израиле очень развитая медицина. Но из-за чрезвычайной ситуации нам пришлось покинуть страну. Мы надеемся, что все наладится, и обратно попадем туда. Что касается боевых действий, то мы их не ощутили, потому что мы были на севере страны. А действия происходили на юге. Далее мы связались с «Болашак». Они все организовали. За нами отправили транспорт до аэропорта. Там нас встретил посол. Благополучно добрались до страны. Мы очень рады, - сказала стипендиатка, врач-кардиолог Айнура Умарова.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

Другая стипендиатка Умит Желдыбаева из Семей заявила, что ситуация в Израиле очень сложная.

- Фактически до конца моей стажировки оставалось три недели. Но из-за этого конфликта нас отправили на Родину. Звуки самолетов и сирен, вызывают панику. Люди не знают, что делать. Там сейчас ужасная ситуация. Нам хорошо помог Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Израиле. Он организовал машину, которая приехала к нам и забрала нас из квартиры, - рассказала она.

Еще одна жительница Казахстана Айсулу, которая поехала в Израиль отдыхать, призналась, что в последние дни перед вылетом испытала страх и панику.

- Был страх. Мы не знали, куда ракета упадет. С нами были еще дети. Я больше переживала за ребенка, - коротко отметила она.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

Шеф-пилот воздушного судна Олег Колесников высоко оценил организацию наземных служб, летную службу авиакомпании. Он отметил, что рейс до последнего могли отменить, но, к счастью, этого не произошло.

- Пилоты и бортпроводники выполнили гражданскую позицию. Они согласились лететь в не очень благополучный регион, это было на добровольной основе. Наш рейс готовился сутки. Все службы отрабатывали все возможные нестандартные ситуации, потенциальные задержки, отклонения от рейса и так далее. Риски были взвешены. Решения принимались даже в последнюю минуту, когда закрывалась дверь самолета. То есть, возможно, рейс был бы остановлен, если бы руководство решило, что это небезопасно, - заметил он.

Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

Ранее посол Казахстана в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказал о том, как ведется работа по эвакуации граждан нашей страны из Израиля. Также посольство РК в Тель-Авиве обратилось к гражданам Казахстана в связи со сложившейся в Израиле ситуацией.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что в министерстве создан оперативный штаб и специальный чат в мессенджере, в который включены порядка 200 граждан Казахстана, временно и постоянно проживающих в Израиле.

По данным МИД РК, около 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевые действия на территории Израиля не ведутся. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Также известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.