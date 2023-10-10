Казахстан готовится к эвакуации своих граждан в Израиле

Посол Казахстана в Государстве Израиль Сатыбалды Буршаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом агентства Kazinform рассказал о том, как ведется работа по эвакуации граждан нашей страны из Израиля, сколько человек уже предварительно обратились с пожеланием вернуться на родину и что станет с сотрудниками посольства Казахстана, работающими там.

- Мы ведем подготовку с самого начала обострения военно-политической обстановки здесь в Израиле. Осуществляется сбор данных граждан. Мы регистрируем определенный список. Сегодняшняя фаза работы интенсивная, потому что был решен вопрос о выделении спецрейса для возвращения наших граждан. Мы оказываем максимальное содействие. Конечно, вся подготовка проходит в условиях сложной, напряженной военно-политической обстановки в стране. Это означает, что мы должны соблюдать все меры безопасности, предосторожности и должны следовать соответствующим инструкциям местных властей, военных. Мы говорим нашим гражданам лишний раз не выходить на улицу, оставаться на местах, чтобы не было лишних инцидентов. Они нас слушаются, - рассказал посол Казахстана в Израиле Сатыбалды Буршаков.

Фото: facebook.com/satybaldy.burshakov

Специально для эвакуации граждан Казахстана в Израиле был создан экстренный чат, где сотрудники посольства отвечают на все вопросы.

- Все наши дипломаты определили дежурных в социальных сетях. Из Казахстана звонят, отсюда звонят. Этот чат оказался полезным. Мы знаем, где они находятся. При содействии авиакомпании Air Astana регистрируем список, они покупают билеты. Если кто-то раньше купил билеты, просто могут перебронировать. У них может быть билет на ноябрь, октябрь. Главное – речь идет об авиакомпании Air Astana. У тех, у кого нет авиабилетов на Air Astana, они могут тоже вернуться в страну, купив билет согласно нашим подготовленным спискам, - объяснил посол.

Следующий этап – координация сбора в аэропорту в условиях географического положения. Сотрудники посольства помогают добраться до аэропорта тем гражданам, кто живет далеко. Также дипломаты будут отслеживать вплоть до закрытия регистрации и посадки пассажиров на борт самолета. На текущий момент это основная работа дипломатической службы.

- Уже зарегистрировали в списке около 150 граждан Казахстана. Днем было много звонков. Поскольку, о спецрейсе анонсировали утром. Потом наш представитель МИДа анонсировал. После этого пошли различные звонки. Со списком, однако работаем с самого начала. Поэтому было легче сегодня координировать, так как знаем, где кто находится, - пояснил Сатыбалды Буршаков.

К слову, об эвакуации сотрудников посольства пока речи не идет. Дипломаты продолжат выполнять свои поставленные задачи в Израиле. Они находятся в Тель-Авиве.

- В целом обстановка спокойная. Смотрим новости, наблюдаем. Тут работает специальное приложение. На карте отображаются красные точки, если где-то наблюдается тревога. То есть, необходимо быть максимально бдительным на этих участках, чтобы в случае внезапных обстрелов своевременно попасть в бомбоубежище, - отметил посол.

Он также добавил, что аэропорт в Тель-Авиве работает в штатном режиме.

- Самая главная задача - чтобы все работало в штатном режиме. Будет легко для координации. Надеемся, что все будет спокойно. Мы призываем наших граждан соблюдать все меры предосторожности, мониторить все новости, наш сайт, мессенджеры, горячие линии. Горячая линия позволяет оперативно установить связь с нашими гражданами. Просим связаться с нами, - добавил Сатыбалды Буршаков.

Между тем, посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к гражданам Казахстана в связи со сложившейся в Израиле ситуацией.

Авиакомпания Air Astana заявила, что из–за военной эскалации в Израиле, отменяется рейс КС649 из Алматы в Тель–Авив.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевые действия на территории Израиля не ведутся. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

Кроме того, официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что в министерстве создан оперативный штаб и специальный чат в мессенджере, в который включены порядка 200 граждан Казахстана, временно и постоянно проживающих в Израиле.

По данным МИД РК, около 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа.