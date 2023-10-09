Информация о погибших в Израиле казахстанцах в МИД не поступала

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о ситуации в Израиле среди находящихся там казахстанцев, передает корреспондент агентство Kazinform.

- Все наши граждане в Израиле проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам в предоставлении информации и соблюдают все меры безопасности. На сегодняшний момент информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана к нам не поступала, - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Ранее сообщалось о том, что в Израиле могут находиться около 400 казахстанцев, не состоящих на консульском учете.