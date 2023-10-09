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    13:30, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Информация о погибших в Израиле казахстанцах в МИД не поступала

    МИД РК
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о ситуации в Израиле среди находящихся там казахстанцев, передает корреспондент агентство Kazinform. 

    - Все наши граждане в Израиле проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам в предоставлении информации и соблюдают все меры безопасности. На сегодняшний момент информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана к нам не поступала, - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    Ранее сообщалось о том, что в Израиле могут находиться около 400 казахстанцев, не состоящих на консульском учете.

    - Посольство Казахстана с Эйр Астана формирует списки граждан, которые хотят вернуться в Казахстан. 118 казахстанцев изъявили желание вернуться в Казахстан, - сказал А. Смадияров.

    Теги:
    Казахстанцы Палестина Посольство РК Ближний Восток МИД РК Израиль
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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