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    16:07, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве

    ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве
    Фото: pixabay.com.

    Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в зону возле международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Пока нет официальных сообщений о жертвах или повреждениях.

    Несколько авиакомпаний в Азии уже отменили рейсы в Израиль, сославшись на ситуацию с безопасностью в стране. Hainan Airlines, единственная китайская авиакомпания, выполняющая рейсы между Китаем и Израилем, отменила рейсы между Шанхаем и Тель-Авивом в понедельник, а Cathay Pacific отменила рейс между Гонконгом и Тель-Авивом во вторник.

    Korean Air отменила рейс между портовым городом Инчхон и Тель-Авивом в понедельник и заявила, что ожидает, что будущие рейсы будут нерегулярными.

    В израильском Сдероте проводится операция по поиску боевиков ХАМАС, которые, возможно, находятся на территории Израиля.

    Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

    Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль Конфликт
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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