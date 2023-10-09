ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве

Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в зону возле международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Пока нет официальных сообщений о жертвах или повреждениях.

Несколько авиакомпаний в Азии уже отменили рейсы в Израиль, сославшись на ситуацию с безопасностью в стране. Hainan Airlines, единственная китайская авиакомпания, выполняющая рейсы между Китаем и Израилем, отменила рейсы между Шанхаем и Тель-Авивом в понедельник, а Cathay Pacific отменила рейс между Гонконгом и Тель-Авивом во вторник.

Korean Air отменила рейс между портовым городом Инчхон и Тель-Авивом в понедельник и заявила, что ожидает, что будущие рейсы будут нерегулярными.

В израильском Сдероте проводится операция по поиску боевиков ХАМАС, которые, возможно, находятся на территории Израиля.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.