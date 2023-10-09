Около 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа

Официальный представитель МД РК Айбек Смадияров сообщил об остающихся в секторе Газа семьях с казахстанскими гражданами, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей, граждан, которые имеют паспорт Казахстана. В основном, это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины, - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Он также рассказал о том, что исходя из поступающих сообщений, некоторое количестве семей в связи с планами по наземной операции Израиля, а также «проводимыми бомбежками», находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места.

- Наземное движение затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством. Поэтому мы работаем в данном направлении, пока не всю информацию собрали, - добавил А. Смадияров.

Ранее сообщалось о том, что в Израиле могут находиться около 400 казахстанцев, не состоящих на консульском учете. Информация о погибших в Израиле казахстанцах в МИД не поступала.