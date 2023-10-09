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    13:51, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Около 25 семей с казахстанскими гражданами находятся в секторе Газа

    мид рк
    Фото: МИА "Казинформ"

    Официальный представитель МД РК Айбек Смадияров сообщил об остающихся в секторе Газа семьях с казахстанскими гражданами, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей, граждан, которые имеют паспорт Казахстана. В основном, это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины, - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    Он также рассказал о том, что исходя из поступающих сообщений, некоторое количестве семей в связи с планами по наземной операции Израиля, а также «проводимыми бомбежками», находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места.

    - Наземное движение затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством. Поэтому мы работаем в данном направлении, пока не всю информацию собрали, - добавил А. Смадияров. 

    Ранее сообщалось о том, что в Израиле могут находиться около 400 казахстанцев, не состоящих на консульском учете. Информация о погибших в Израиле казахстанцах в МИД не поступала

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт Ближний Восток МИД РК Израиль
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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