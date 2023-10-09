ЦАХАЛ собрал 300 000 резервистов со всего Израиля

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Times of Israel.

Главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа.

По его словам, случаи столкновений между войсками и палестинскими террористами за последние несколько часов были «единичными».

Хагари сообщил, что военные ликвидировали трех террористов в региональном совете Шаар Ханеге, одного - в Беэр, пятерых - в Холите и Суфе, и еще четверых в Алумиме.

«Вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы», — сказал Хагари.

Согласно заявлению, в настоящее время ни в одном из городов боевых действий нет. Пограничный барьер в секторе Газа будет физически охраняться танками при поддержке боевых вертолетов и беспилотников.

Израильская армия эвакуировала 15 из 24 городов на границе с Газой и продолжит эвакуацию остальных в ближайший день. По его словам, на данном этапе жители города Сдерот не будут эвакуированы.

С начала боевых действий в субботу утром в сторону Израиля было выпущено около 4400 ракет.

Сообщается также, что ЦАХАЛ собрал 300 тысяч резервистов за 48 часов.