Более 500 звонков от находящихся в Израиле казахстанцев обработал МИД РК

МИД и Посольством Казахстана в Тель-Авиве была открыта горячая линия для граждан РК, находящихся на территории Израиля и их родственников на родине. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентство Kazinform.

- За эти два дня нами было обработано более 500 звонков и обращений от наших соотечественников. На сегодняшний день на консульском учете Посольства Казахстана в Израиле состоит 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В ВУЗах Израиля обучается пятеро студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля - всего 112 человек», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

По его словам, наши дипломаты в Тель-Авиве находятся в постоянном контакте с гражданами Казахстана в Израиле. С целью оперативного взаимодействия с ними создан специальный чат в мессенджер, в который включены порядка 200 граждан РК, временно и постоянно проживающих в Израиле.

Ранее сообщалось о том, что в Израиле могут находиться около 400 казахстанцев, не состоящих на консульском учете. Информация о погибших в Израиле казахстанцах в МИД не поступала.





