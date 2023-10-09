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    13:39, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Более 500 звонков от находящихся в Израиле казахстанцев обработал МИД РК

    горячая линия
    Фото: агентство Kazinform. 

    МИД и Посольством Казахстана в Тель-Авиве была открыта горячая линия для граждан РК, находящихся на территории Израиля и их родственников на родине. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентство Kazinform

    - За эти два дня нами было обработано более 500 звонков и обращений от наших соотечественников. На сегодняшний день на консульском учете Посольства Казахстана в Израиле состоит 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В ВУЗах Израиля обучается пятеро студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля - всего 112 человек», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По его словам, наши дипломаты в Тель-Авиве находятся в постоянном контакте с гражданами Казахстана в Израиле. С целью оперативного взаимодействия с ними создан специальный чат в мессенджер, в который включены порядка 200 граждан РК, временно и постоянно проживающих в Израиле.

    Ранее сообщалось о том, что в Израиле могут находиться около 400 казахстанцев, не состоящих на консульском учете.  Информация о погибших в Израиле казахстанцах в МИД не поступала



    Теги:
    Казахстанцы Соотечественники Палестино-израильский конфликт Ближний Восток МИД РК Израиль
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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