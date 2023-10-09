Какие страны начали эвакуацию своих граждан из Израиля?

На фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля. Какие страны уже продвинулись в этом вопросе и как это происходит - в материале корреспондента Kazinform.

В воскресенье Польша заявила, что отправит военные самолеты для эвакуации своих граждан из Израиля. Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда. Ранее сообщалось, что польская государственная авиакомпания LOT отменила рейсы в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

- Мы отправляем транспортные самолеты ВВС для эвакуации поляков, находящихся в настоящее время в Израиле. Солдаты нашего спецназа обеспечат защиту и безопасность погрузки на борт, - написал Дуда в социальной сети X.

Сообщается, что в Израиль направлены 200 военных Польши для содействия в эвакуации граждан. В понедельник утром первый из трех военных самолета доставил в Польшу около 120 человек, застрявших в аэропорту Тель-Авива.

Кроме того, Польша поддерживает связь с Грецией, страны ведут переговоры о создании воздушного моста с средиземноморским государством, сообщает Reuters.

Такую же миссию готовит минобороны Португалии. Там сообщили, что в ближайшее время ожидается направление аналогичной миссии в Израиль.

Правительство Бразилии на фоне столкновений сил ХАМАС и армии обороны Израиля планирует эвакуацию своих граждан из зоны конфликта, сообщил МИД страны. Ожидается, что шесть эвакуационных рейсов вылетят в Израиль в понедельник.

Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин приказал подготовиться к высылке тайских граждан из Израиля после массированной атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа. Два гражданина Тайланда погибли, 8 ранены и 12 взяты в плен, сообщило в воскресенье правительство Таиланда.

Сретта осудил нападение на Израиль и заявил, что приказал ВВС подготовить военные и гражданские самолеты для эвакуации Таиланда, сообщает Nikkei.

Власти Литвы накануне пригласили находящихся в Израиле сограждан на эвакуационные рейсы в Вильнюс. В воскресенье вечером Еврейская община Литвы объявила на своей странице в Facebook, что в понедельник будет организован рейс, позволяющий вернуться жителям Литвы, которые в настоящее время находятся в Израиле.

Венгрия эвакуировала 215 человек из Израиля по воздуху на двух самолетах за ночь, и они благополучно приземлились в Будапеште. Об этом 9 октября сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в Facebook.

Утром понедельника второй рейс с еще одной группой граждан Болгарии приземлился в Софии с 87 пассажирами на борту. Днем ранее 92 гражданина Болгарии и один хорват были эвакуированы из Израиля.

Консульство США в Тель-Авиве информировало американцев в Палестине и в Израиле о необходимости упаковки багажа для подготовки к эвакуации через аэропорт Лод американскими самолетами в любой момент.

27 граждан Индии, ранее застрявшие в Вифлееме из-за атаки ХАМАС, были эвакуированы в Египет для дальнейшего возвращения на родину.

А авиакомпания Air India сообщила, что после приостановки прямого авиасообщения с Израилем эвакуировала членов своего экипажа и двух других сотрудников из Тель-Авива через авиалинии Эфиопии, передает Times of India.

Также отмечается, что правительство Индии прилагает усилия, чтобы вернуть застрявших индийских студентов из Израиля, а премьер-министр Нарендра Моди внимательно следит за ситуацией.

Тем временем несколько крупных авиакомпаний отменили рейсы в Тель-Авив, сообщает агентство Анадолу. Среди перевозчиков, прекратившие полеты, — American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair и Aegean Airlines. Air France объявила о приостановке полетов в Тель-Авив «до дальнейшего уведомления». Transavia, лоукостер группы Air France-KLM, также отменил рейс из Парижа в Тель-Авив.

Эвакуационный рейс Казахстана будет организован 10 октября. Авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в городе Актау. Вылет из города Алматы запланирован на 08:00, вылет из города Тель- Авива - в 12:50 по местному времени.

Также Air Astana планирует вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы. Вылет рейса из Тель-Авива в Алматы - 10 октября в 12:50 местного времени. К перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату.

По всем вопросам нужно обратиться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com , тел.: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).