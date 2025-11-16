РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:24, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вопрос водной безопасности становится все более актуальным для региона — Токаев

    Выступая на VII Консультативной встрече глав государств ЦА, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе водной безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Вопрос водной безопасности становится все более актуальным для региона — Президент Токаев
    Фото: Акорда

    — За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Региональным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие, — сказал Глава государства.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее Главы двух государств провели переговоры.

    Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

    Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

    В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

    16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА, по итогам которой участники подписали ряд документов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Узбекистан Политика Водные ресурсы Международные отношения
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
