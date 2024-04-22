Уровень реки Урал может подняться до 9,5 метров в ЗКО

Паводковая ситуация в Западно-Казахстанской области остается сложной. Об этом на брифинге в СЦК заявил официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Нуржан Толеуш, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Ситуация сложная. Потому что уровень воды в Жайыке (река Урал) все еще повышается. По данным «Казгидромета», нынешний уровень достиг 8 метров 62 сантиметра. Общий опасный уровень – 8 метров 50 сантиметров. То есть это на 12 сантиметров выше опасного уровня, - сказал Нуржан Толеуш.

По его словам, ситуация может ухудшиться 25-26 апреля.

- Прогнозируется, что уровень воды продолжит повышаться. Вблизи города Уральска уровень реки Урал 25-26 апреля может достичь 9,5 метров, - добавил Нуржан Толеуш.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Урале поднялся до 858 сантиметров в ЗКО.

21 апреля в пойме реки Урал (Жайык) была подтоплена часть дачного массива «Стеновик» близ Уральска. Этот дачный массив, как и другие массивы в пойме реки, - в группе риска, все жители были информированы, а большая часть заблаговременно эвакуирована в пункты временного размещения. Однако некоторые жители, несмотря на все предупреждения, остались дома. В воскресенье они также были принудительно эвакуированы.

Члены общественного штаба напомнили, что в Уральске действуют эвакуационные пункты, готовые разместить граждан из дачных массивов города.

Как сообщалось ранее, еще 500 военнослужащих и спасателей стягиваются в ЗКО из других регионов страны для защиты Уральска.

В эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей. В Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

Исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации.

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске.

Для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительно силы и средства из Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской областей и области Абай.