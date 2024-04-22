Уральск в безопасности, но бдительность необходима - ДЧС ЗКО

Исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации в случае, если вода в реке Урал (Жайык) достигнет опасного для города уровня - 8,5 метра. На текущий момент город Уральск находится в безопасности, передает агентство Kazinform.

По его словам, на настоящий момент благодаря принятым превентивным мерам город Уральск находится в безопасности. В связи с подъемом в реке Урал (Жайык) и разливом по пойме подтапливаются дачные общества – садоводческие товарищества, расположенные на низменных участках. Опасный уровень для города составляет 8,5 метра, для дачных сообществ – 6,5 м.

- С начала апреля заблаговременно проведена эвакуация жителей с первого, второго, третьего дачных сообществ, а также «Венера», «Стеновик», «Речник» и других. Ведется постоянная информационно-разъяснительная работа с жителями дачных сообществ, однако некоторые жители пренебрегли мерами безопасности и отказались от эвакуации. В связи с этим отказавшихся жителей эвакуируют силами ЧС и правоохранительных органов в принудительном порядке. Приготовленные пункты размещения обеспечены всеми необходимыми ресурсами и готовы принять эвакуированных. Не ставьте под угрозу свою жизнь и жизни своих близких, не игнорируйте требования сотрудников полиции, - сказал и.о. начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев.

Как сообщили в МЧС, на территории подтопленных дачных массивов близ города Уральск продолжаются поисково-спасательные работы. В воздухе работает вертолёт. К этому часу эвакуированы более 100 собак и кошек. Работы продолжаются.

Напомним, в эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

Несмотря на повышение уровня воды в реке Урал (Жайык), вода в город Уральск не прошла, заявили в МЧС РК.