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    20:10, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    В эвакопунктах ЗКО находятся 2 300 человек

    В эвакопунктах ЗКО находятся 2 300 человек
    Фото: МЧС РК

    На этот час в эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    В эвакопунктах ЗКО находятся 2 300 человек
    Фото: МЧС РК

    В безопасные места отогнано 4 925 домашних животных.

    Напомним, сегодня из-за размыва насыпной дамбы произошло наполнение поймы реки Урал (Жайык), где подтоплению подвергаются строения, откуда людей эвакуировали заблаговременно.

    Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, спасателями на подтопленных дачных участках заблаговременно эвакуировано 1376 человек, которые были доставлены в пункты временного размещения. Всего в пунктах временного размещения находятся 1497 человек. Остальные граждане размещены по родственникам.

    Эвакуация из зон подтопления в ЗКО
    Фото: МЧС РК

    Организована эвакуация жителей дачных массивов «Космос» и «Комарова» вблизи города Уральск, кто ранее добровольно отказался покидать свои дома.

    Укрепление берегов реки Урал, паводки
    Фото: МЧС РК

    В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

    Несмотря на повышение уровня воды в реке Урал (Жайык), вода в город Уральск не прошла, заявили в МЧС РК.

    Паводки в ЗКО, повышение уровня воды в реке Урал
    Фото: МЧС РК

    Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске при опасной отметке уровня воды в реке 8,5 метров.

    Аким ЗКО Нариман Турегалиев обратился в Министерство водных ресурсов и ирригации РК с просьбой оказать содействие в решении вопроса о закрытии или незакрытии шандор (сбросное сооружение), расположенных в водозаборном сооружении Чаганского водохранилища. Причина беспокойства состоит в том, что воды Чагана не уходят в реку Урал (Жайык), но при этом вода из Урала стала заполнять Чаганское водохранилище. В результате проведенного научно-технического анализа специальная комиссия приняла решение не закрывать шандоры.

    Теги:
    Подтопления МЧС Уральск ЗКО Река Урал Эвакуация Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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