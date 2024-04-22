В эвакопунктах ЗКО находятся 2 300 человек

На этот час в эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: МЧС РК

В безопасные места отогнано 4 925 домашних животных.

Напомним, сегодня из-за размыва насыпной дамбы произошло наполнение поймы реки Урал (Жайык), где подтоплению подвергаются строения, откуда людей эвакуировали заблаговременно.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, спасателями на подтопленных дачных участках заблаговременно эвакуировано 1376 человек, которые были доставлены в пункты временного размещения. Всего в пунктах временного размещения находятся 1497 человек. Остальные граждане размещены по родственникам.

Фото: МЧС РК

Организована эвакуация жителей дачных массивов «Космос» и «Комарова» вблизи города Уральск, кто ранее добровольно отказался покидать свои дома.

Фото: МЧС РК

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

Несмотря на повышение уровня воды в реке Урал (Жайык), вода в город Уральск не прошла, заявили в МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске при опасной отметке уровня воды в реке 8,5 метров.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев обратился в Министерство водных ресурсов и ирригации РК с просьбой оказать содействие в решении вопроса о закрытии или незакрытии шандор (сбросное сооружение), расположенных в водозаборном сооружении Чаганского водохранилища. Причина беспокойства состоит в том, что воды Чагана не уходят в реку Урал (Жайык), но при этом вода из Урала стала заполнять Чаганское водохранилище. В результате проведенного научно-технического анализа специальная комиссия приняла решение не закрывать шандоры.