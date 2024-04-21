Прорыв дамбы на реке Жайык ЗКО: начался перелив воды через земляной вал

В эти минуты из-за поднятия уровня воды в реке Жайык происходит перелив через через земляной вал, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Вода заполняет территории дачных массивов вблизи города Уральск. Сейчас идет наполнение поймы реки, где подтоплению подвергаются строения, откуда людей эвакуировали заблаговременно. Однако, среди местных жителей есть и те, кто добровольно отказался покидать свои дома. Их также эвакуируют.

На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС.

Ведется контроль ситуации. В зоне подтоплений также работают сотрудники местной полиции.