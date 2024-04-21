Экстренная эвакуация жителей дачных массивов идет в ЗКО

В районе дачных массивов Космос и Комарова, что расположены вблизи г. Уральск проходит экстренная эвакуация местных жителей, которые ранее отказались покидать свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

К этому часу спасатели сняли с крыш домов 4 местных жителей.

Фото: МЧС РК

Специальная операция по эвакуации граждан из водного плена проходит под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова.

В воздух был поднят вертолет. Работы ведут на плавсредствах.

Для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат.