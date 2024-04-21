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    16:15, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Экстренная эвакуация жителей дачных массивов идет в ЗКО

    зко
    Фото: МЧС РК

    В районе дачных массивов Космос и Комарова, что расположены вблизи г. Уральск проходит экстренная эвакуация местных жителей, которые ранее отказались покидать свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    К этому часу спасатели сняли с крыш домов 4 местных жителей.

    зко
    Фото: МЧС РК

    Специальная операция по эвакуации граждан из водного плена проходит под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова.

    В воздух был поднят вертолет. Работы ведут на плавсредствах.

    Для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат.

     

    Теги:
    Подтопления МЧС Видео Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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