16:15, 21 Апрель 2024 | GMT +6
Экстренная эвакуация жителей дачных массивов идет в ЗКО
В районе дачных массивов Космос и Комарова, что расположены вблизи г. Уральск проходит экстренная эвакуация местных жителей, которые ранее отказались покидать свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
К этому часу спасатели сняли с крыш домов 4 местных жителей.
Специальная операция по эвакуации граждан из водного плена проходит под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова.
В воздух был поднят вертолет. Работы ведут на плавсредствах.
Для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат.