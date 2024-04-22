Вода в город Уральск не прошла - МЧС РК

Несмотря на повышение уровня воды в реке Урал (Жайык), вода в город Уральск не прошла. Об этом заявили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.

Напомним, что сегодня в дачном участке «Стеновик» произошел размыв земляного вала. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС. В зоне подтоплений также работают сотрудники местной полиции.

Из-за размыва произошло наполнение поймы реки, где подтоплению подвергаются строения, откуда людей эвакуировали заблаговременно. Организована эвакуация жителей дачных массивов «Космос» и «Комарова», что расположены вблизи города Уральск, кто ранее добровольно отказался покидать свои дома.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.