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    18:45, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Вода в город Уральск не прошла - МЧС РК

    Затопление дачных участков из-за повышения воды в реке Урал (Жайык)
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    Несмотря на повышение уровня воды в реке Урал (Жайык), вода в город Уральск не прошла. Об этом заявили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.

    Напомним, что сегодня в дачном участке «Стеновик» произошел размыв земляного вала. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели ДЧС ЗКО, Кызылординской области, города Астаны и военнослужащие войсковой части 28237 МЧС. В зоне подтоплений также работают сотрудники местной полиции.

    Из-за размыва произошло наполнение поймы реки, где подтоплению подвергаются строения, откуда людей эвакуировали заблаговременно. Организована эвакуация жителей дачных массивов «Космос» и «Комарова», что расположены вблизи города Уральск, кто ранее добровольно отказался покидать свои дома. 

    В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные  массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

     

    Теги:
    Подтопления МЧС Уральск ЗКО Река Урал Видео Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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