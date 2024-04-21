Названы районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений

На большинстве внутренних рек Западно-Казахстанской области пики половодья прошли. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По состоянию на 12.00 часов 21.04.2024 года на реке Жайык (Урал) на гидрологическом посту города Уральск уровень воды составляет 854 см, при опасном уровне 850 см. На 08:00 часов (06:00 по московскому времени) 21.04.2024 г. сброс с Ириклинского водохранилища составляет 294 м 3 /с. Еще необходимо учесть приток реки Жайык в реку Сакмара, которая дает 50% стока реки Жайык, — сказала Алина Исмагулова.

Согласно озвученным данным, по состояние на 08:00 часов 21.04.2024 года уровень воды на ГП р. Сакмара –Тат. Каргала составил 877 см (опасный 860 см.), за сутки изменение уровня воды -9 см.

— Критическая отметка на гидрологическом посту реки Урал в городе Уральск составляет 850 см, при превышении которой наблюдается обратный отток на реку Шаган, что приведет к подтоплениям дачных массивов города Уральск. Также в зоне риска находятся населенные пункты, расположенные вдоль реки Жайык в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах, — добавила Алина Исмагулова.

Ранее сообщалось, что идет экстренная эвакуация жителей дачных массивов в ЗКО. Произошел прорыв дамбы на реке Урал в ЗКО: начался перелив воды через земляной вал.

МЧС предупредил, что уровень воды в реке Урал превышает опасный предел.

Как сообщалось ранее, более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Урал. По данным акимата ЗКО, в регионе затопило 3 294 дачных дома.

В связи с этим министр по ЧС Чингис Аринов, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб.

Спасатели, прибывшие в ЗКО из Кызылординской области, уже несколько дней эвакуируют людей из дачных массивов города Уральска. Из Западно-Казахстанской области эвакуировали 13 777 человек, в том числе 5 717 детей.

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске при опасной отметке уровня воды в реке 8,5 метров.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев обратился в Министерство водных ресурсов и ирригации РК с просьбой оказать содействие в решении вопроса о закрытии или незакрытии шандор (сбросное сооружение), расположенных в водозаборном сооружении Чаганского водохранилища. Причина беспокойства состоит в том, что воды Чагана не уходят в реку Урал (Жайык), но при этом вода из Урала стала заполнять Чаганское водохранилище. В результате проведенного научно-технического анализа специальная комиссия приняла решение не закрывать шандоры.