Уровень воды в реке Жайык превышает опасный предел - МЧС

В Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Жайык превышает опасный предел. Об этом сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ситуация в ЗКО по-прежнему сложная. По утренней информации, уровень воды на реке Жайык (Урал) достиг 852 сантиметров. То есть превысил опасный уровень. Противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме в Акжайыкском, Бурлинском, Теректинском, Байтерекском районах и городе Уральск, — сказал Е. Таткен на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в регион прибыли вице-премьер Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Вместе с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым они посетят затопленные районы региона.