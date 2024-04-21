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    11:53, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык превышает опасный предел - МЧС

    100 км защитных дамб построено вдоль реки Жайык в ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    В Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Жайык превышает опасный предел. Об этом сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ситуация в ЗКО по-прежнему сложная. По утренней информации, уровень воды на реке Жайык (Урал) достиг 852 сантиметров. То есть превысил опасный уровень. Противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме в Акжайыкском, Бурлинском, Теректинском, Байтерекском районах и городе Уральск, — сказал Е. Таткен на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, в регион прибыли вице-премьер Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Вместе с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым они посетят затопленные районы региона.

    — Сейчас более 13 тысяч человек (в том числе 6 тысяч детей) переселены в безопасные места региона. В целом соответствующие структуры в регионе работают в усиленном режиме. В регион мобилизовано более 10 тысяч транспортных средств, в том числе более 2 тысяч спецтехники. В противопаводковых мероприятиях задействовано более 11 тысяч человек, — сообщил пресс-секретарь.

    Теги:
    Регионы Казахстана Канат Бозумбаев Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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