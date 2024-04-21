Уровень воды в реке Жайык превышает опасный предел - МЧС
В Западно-Казахстанской области уровень воды в реке Жайык превышает опасный предел. Об этом сообщил руководитель пресс-службы акима ЗКО Ерхан Таткен, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Ситуация в ЗКО по-прежнему сложная. По утренней информации, уровень воды на реке Жайык (Урал) достиг 852 сантиметров. То есть превысил опасный уровень. Противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме в Акжайыкском, Бурлинском, Теректинском, Байтерекском районах и городе Уральск, — сказал Е. Таткен на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, в регион прибыли вице-премьер Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Вместе с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым они посетят затопленные районы региона.
— Сейчас более 13 тысяч человек (в том числе 6 тысяч детей) переселены в безопасные места региона. В целом соответствующие структуры в регионе работают в усиленном режиме. В регион мобилизовано более 10 тысяч транспортных средств, в том числе более 2 тысяч спецтехники. В противопаводковых мероприятиях задействовано более 11 тысяч человек, — сообщил пресс-секретарь.