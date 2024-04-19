РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:46, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Спасатели из Кызылорды эвакуируют жителей дачных массивов Уральска

    Спасатели на лодке во время паводка
    Фото: Kazinform

    Спасатели, прибывшие в ЗКО из Кызылординской области, уже несколько дней эвакуируют людей из дачных массивов города Уральска, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам начальника отдела профилактики чрезвычайных ситуаций Кызылординского областного ДЧС, подполковника гражданской защиты Бейбитхана Спанова, кызылординские спасатели впервые отправились в Актюбинскую область 31 марта. 

    Спасатели в Уральске
    Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

    До 7 апреля в поселке Айке Айтекинского района 35 сотрудников с помощью 3 машин, 10 водяных насосов и 2 моторных лодок проводили мониторинговые работы и эвакуировали жителей.

    Спасатели в Уральске
    Фото: Б. Спанов

    — По заданию центрального штаба мы прибыли в Костанай 7 апреля. Там мотопомпами было откачено более 31 тысячи кубометров воды, и после завершения остальных работ 14 апреля, по заданию министерства, мы отправились в город Уральск. На сегодняшний день около 100 человек эвакуированы, а их домашние питомцы доставлены в безопасные места. В настоящее время в 1-м, 2-м и 3-м дачных участках, расположенных в поймах реки Жайык (Урал), работы выполняют 68 человек с использованием 6 машин, 20 мотопомп и 6 лодок, — уточнил Б.Спанов.

    Паводок в Уральске
    Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

    ДЧС ЗКО поблагодарил своих коллег из Кызылорды, которые пришли на помощь в такой трудный час.

    Спасатели укладывают мешки с песком во время паводка
    Фото: Б. Спанов

    По словам пресс-секретаря Кызылординского областного ДЧС Айгуль Нурмановой, всего в Уральск было направлено две группы. Также прибудет третья группа в составе шести машин.

    — В целом с 26 марта сотрудники Кызылординского областного ДЧС работали на подтопленных территориях в Костанае и Актобе. В настоящее время они продолжают свою работу в городе Уральске, — добавила А. Нурманова.

    Гуманитарная помощь
    Фото: Б. Спанов

    Известно, что поселок Коминтерн расположен на берегу реки Жайык. Здесь ведется строительство дамбы, это один из самых паводкоопасных районов города.

    спасатели строят дамбу и укладывают мешки с песком
    Фото: Б. Спанов

    — Спасатели из Кызылорды усердно работают, чтобы спасти нас от подтоплений. Все они очень хорошие люди. Выражаю им благодарность от всей души, — говорит жительница поселка Надежда Молоткова. 

    Спасатели
    Фото: Б. Спанов
    Эвакуация людей из дачных массивов Уральска
    Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

     

    Теги:
    Уральск Кызылординская область Река Урал Эвакуация Река Жайык Паводки в Казахстане Спасатели Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!