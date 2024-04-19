Спасатели из Кызылорды эвакуируют жителей дачных массивов Уральска

Спасатели, прибывшие в ЗКО из Кызылординской области, уже несколько дней эвакуируют людей из дачных массивов города Уральска, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам начальника отдела профилактики чрезвычайных ситуаций Кызылординского областного ДЧС, подполковника гражданской защиты Бейбитхана Спанова, кызылординские спасатели впервые отправились в Актюбинскую область 31 марта.

Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

До 7 апреля в поселке Айке Айтекинского района 35 сотрудников с помощью 3 машин, 10 водяных насосов и 2 моторных лодок проводили мониторинговые работы и эвакуировали жителей.

Фото: Б. Спанов

— По заданию центрального штаба мы прибыли в Костанай 7 апреля. Там мотопомпами было откачено более 31 тысячи кубометров воды, и после завершения остальных работ 14 апреля, по заданию министерства, мы отправились в город Уральск. На сегодняшний день около 100 человек эвакуированы, а их домашние питомцы доставлены в безопасные места. В настоящее время в 1-м, 2-м и 3-м дачных участках, расположенных в поймах реки Жайык (Урал), работы выполняют 68 человек с использованием 6 машин, 20 мотопомп и 6 лодок, — уточнил Б.Спанов.

Фото: Гайсагали Сейтак / Kazinform

ДЧС ЗКО поблагодарил своих коллег из Кызылорды, которые пришли на помощь в такой трудный час.

Фото: Б. Спанов

По словам пресс-секретаря Кызылординского областного ДЧС Айгуль Нурмановой, всего в Уральск было направлено две группы. Также прибудет третья группа в составе шести машин.

— В целом с 26 марта сотрудники Кызылординского областного ДЧС работали на подтопленных территориях в Костанае и Актобе. В настоящее время они продолжают свою работу в городе Уральске, — добавила А. Нурманова.

Фото: Б. Спанов

Известно, что поселок Коминтерн расположен на берегу реки Жайык. Здесь ведется строительство дамбы, это один из самых паводкоопасных районов города.

Фото: Б. Спанов

— Спасатели из Кызылорды усердно работают, чтобы спасти нас от подтоплений. Все они очень хорошие люди. Выражаю им благодарность от всей души, — говорит жительница поселка Надежда Молоткова.

Фото: Б. Спанов