Противопаводковые работы проводят в Уральске

В Уральске группировка карагандинских спасателей ведёт противопаводковые работы на территории дачных участков Вишенька, Меловые горки и Мясокомбинат, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В микрорайоне Самал города Уральск сводная группа ДЧС Мангистауской области продолжает работу по наполнению и укладке мешкотары с инертными материалами для укрепления ограды.

Фото: МЧС РК

Спасатели воинской части 28237 МЧС РК проводят работы по наполнению мешков и укреплению дамб в микрорайоне Мясокомбинат города Уральск.

Фото: кадр из видео МЧС РК

Для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительно силы и средства из городов Астана, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской областей и области Абай.

Как сообщили в информационном штабе BATYS TODAY, в пункте эвакуации члены общественного штаба, созданного для оперативного решения насущных вопросов пострадавших во время паводков, встретились с жителями дачного массива «Стеновик».

Ранее сообщалось, что 21 апреля в пойме реки Урал (Жайык) была подтоплена часть дачного массива «Стеновик» близ Уральска. Этот дачный массив, как и другие массивы в пойме реки, - в группе риска, все жители были информированы, а большая часть заблаговременно эвакуирована в пункты временного размещения. Однако некоторые жители, несмотря на все предупреждения, остались дома. В воскресенье они также были принудительно эвакуированы.

Члены общественного штаба напомнили, что в Уральске действуют эвакуационные пункты, готовые разместить граждан из дачных массивов города.

Как сообщалось ранее, еще 500 военнослужащих и спасателей стягиваются в ЗКО из других регионов страны для защиты Уральска.

В эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей. Как сообщалось ранее, в Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

Исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации.

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске.