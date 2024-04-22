Противопаводковые работы проводят в Уральске
В Уральске группировка карагандинских спасателей ведёт противопаводковые работы на территории дачных участков Вишенька, Меловые горки и Мясокомбинат, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В микрорайоне Самал города Уральск сводная группа ДЧС Мангистауской области продолжает работу по наполнению и укладке мешкотары с инертными материалами для укрепления ограды.
Спасатели воинской части 28237 МЧС РК проводят работы по наполнению мешков и укреплению дамб в микрорайоне Мясокомбинат города Уральск.
Для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительно силы и средства из городов Астана, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской областей и области Абай.
Как сообщили в информационном штабе BATYS TODAY, в пункте эвакуации члены общественного штаба, созданного для оперативного решения насущных вопросов пострадавших во время паводков, встретились с жителями дачного массива «Стеновик».
Ранее сообщалось, что 21 апреля в пойме реки Урал (Жайык) была подтоплена часть дачного массива «Стеновик» близ Уральска. Этот дачный массив, как и другие массивы в пойме реки, - в группе риска, все жители были информированы, а большая часть заблаговременно эвакуирована в пункты временного размещения. Однако некоторые жители, несмотря на все предупреждения, остались дома. В воскресенье они также были принудительно эвакуированы.
Члены общественного штаба напомнили, что в Уральске действуют эвакуационные пункты, готовые разместить граждан из дачных массивов города.
Как сообщалось ранее, еще 500 военнослужащих и спасателей стягиваются в ЗКО из других регионов страны для защиты Уральска.
В эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей. Как сообщалось ранее, в Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков.
В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.
Исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации.
Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске.