Еще 500 военнослужащих и спасателей стягиваются в ЗКО из других регионов страны для защиты Уральска 

Утром 21 апреля в реке Урал (Жайык) было зафиксировано превышение критической отметки уровня воды до 8,5 метров. Были затоплены дачные массивы, находящиеся в пойме реки, вода подступила к микрорайонам города близ рек Урал и Шаган. Противопаводковые мероприятия в Уральске ведутся в усиленном режиме, передает агентство Kazinform.

Фото: МЧС РК

Всего в мероприятиях по укреплению защитных сооружений было задействовано свыше 10,6 тыс. человек по области и 6,4 тыс. по городу, а также более 2 тыс. единиц техники, стянутых из других регионов Казахстана.



Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил перебросить в ЗКО еще 500 военнослужащих и спасателей из Мангистауской, Актюбинской областей, Астаны и Алматы для борьбы с пиком половодья. 200 человек по линии МЧС и Минобороны уже прибыли в Уральск и приступили к работе.



Канат Бозумбаев проинспектировал противопаводковые защитные сооружения по периметру Уральска. Пик половодья ожидается растянутым, в связи с чем вице-премьер поручил поднять земляные дамбы вдоль рек в зоне риска затопления еще на несколько метров.

Фото: МЧС РК

В сельских населенных пунктах ЗКО ситуация стабильная и находится под контролем. С начала паводкового периода в регионе возведено более 136 км дамб, в т.ч. 45 км в Уральске вдоль реки Урал (Жайык) и Шаган.

Ранее исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации в случае, если вода в реке Урал (Жайык) достигнет опасного для города уровня - 8,5 метра.

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов заявил 21 апреля на брифинге в СЦК, что уровень воды в реке Урал (Жайык) увеличился на 24 см и превысил критический показатель. Если опасный уровень составляет 8 м 50 см, то сейчас он составляет 857 см.

Напомним, в эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.