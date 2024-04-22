Уровень воды в реке Урал превысил критический показатель - акимат ЗКО

Уровень воды в реке Урал (Жайык) увеличился на 24 см и превысил критический показатель. Об этом сообщил заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на СЦК.

- В Западно-Казахстанской области сохраняется опасная ситуация. На сегодняшний день уровень воды увеличился на 24 см и превысил критический показатель. Если опасный уровень составляет 8 м 50 см, то сейчас он составляет 857 см. Продолжаются работы по защите, в направлении города проведены работы в 80 селах вдоль реки Урал (Жайык). Построено и укреплено 35 км защитных дамб. К этим работам привлечено около 2 тыс. единиц спецтехники, около 8 тыс. человек, –сказал заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, сегодня из-за размыва насыпной дамбы произошло наполнение поймы реки Урал (Жайык), где подтоплению подвергаются строения, откуда людей эвакуировали заблаговременно.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

Несмотря на повышение уровня воды в реке Урал (Жайык), вода в город Уральск не прошла, заявили в МЧС РК.

Ранее исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации в случае, если вода в реке Урал (Жайык) достигнет опасного для города уровня - 8,5 метра.

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске при опасной отметке уровня воды в реке 8,5 метров.