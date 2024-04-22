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    00:20, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков

    В Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков
    Фото: МЧС РК

    Близ Уральска в ходе аварийно-спасательных работ из зон подтопления силами МЧС были эвакуированы более 60 жителей дачных участков на металлических плавсредствах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков
    Фото: МЧС РК

    Все работы по экстренной эвакуации граждан проходят под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова.

    Как отметили в МЧС РК, неделей ранее спасатели уведомили граждан о заблаговременной эвакуации и размещении в эвакопунктах. Несмотря на предупреждения часть жителей отказались покидать свои дома. 

    Мужчина, который чуть не утонул 21 апреля в районе дач в пойме реки Урал, также был заранее предупрежден о необходимости эвакуации. 

    В связи с этим исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации. 

    В Теректинском районе ЗКО спасателями и местным медицинским работником на 2 моторных лодках был спасен человек. Спасатели оказали первую помощь человеку и передали его сотрудникам скорой помощи.

    Напомним, в эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей.

    В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

     

    Теги:
    Подтопления МЧС Спасение ЗКО Река Урал Эвакуация Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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