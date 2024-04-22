В Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков

Близ Уральска в ходе аварийно-спасательных работ из зон подтопления силами МЧС были эвакуированы более 60 жителей дачных участков на металлических плавсредствах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Все работы по экстренной эвакуации граждан проходят под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова.

Как отметили в МЧС РК, неделей ранее спасатели уведомили граждан о заблаговременной эвакуации и размещении в эвакопунктах. Несмотря на предупреждения часть жителей отказались покидать свои дома.

Мужчина, который чуть не утонул 21 апреля в районе дач в пойме реки Урал, также был заранее предупрежден о необходимости эвакуации.

В связи с этим исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации.

В Теректинском районе ЗКО спасателями и местным медицинским работником на 2 моторных лодках был спасен человек. Спасатели оказали первую помощь человеку и передали его сотрудникам скорой помощи.

Напомним, в эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.