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    00:01, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    В ЗКО полицейский спас утопающего в реке Урал мужчину

    спасение на реке Урал
    Фото: кадр из видео

    В социальных сетях и различных мессенджерах распространилось видео спасения мужчины с затопленной территории в ЗКО. Утопающего жителя спас младший сержант полиции Амиржан Бирлесов, передает агентство Kazinform.

    По словам Амиржана Бирлесова, спасение произошло 21 апреля в 12.30 в районе 1,2,3-го дачного сообщества, расположенного на низменных участках в пойме реки Урал (Жайык). 

    - Автор видео сказал, что никакой помощи от властей нет. Но это не соответствует действительности. Утопающего в воде жителя спас младший сержант полиции Бирлесов Амиржан, наш сотрудник. Кроме того к нему на помощь пришли сотрудники Национальной гвардии, волонтеры и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, - сказал начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев.

    Со дня угрозы наводнения до сегодняшнего дня полиция, военные, солдаты Национальной гвардии и сотрудники ДЧС неоднократно предупреждали граждан, проживающих в зонах, подверженных наводнениям, о необходимости заблаговременно эвакуироваться. Предупрежден был и мужчина, который чуть не утонул сегодня в потоке воды.

    Как отметили в ДП ЗКО, в соответствии со статьей 667 Кодекса об административных правонарушениях неповиновение распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа является незаконным. Лицо, совершившее такое правонарушение, подлежит штрафу в размере тридцати месячных расчетных показателей или административному аресту на срок до пятнадцати суток.

    Теги:
    Спасение ЗКО Полиция Река Урал Эвакуация Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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