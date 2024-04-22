В ЗКО полицейский спас утопающего в реке Урал мужчину

В социальных сетях и различных мессенджерах распространилось видео спасения мужчины с затопленной территории в ЗКО. Утопающего жителя спас младший сержант полиции Амиржан Бирлесов, передает агентство Kazinform.

По словам Амиржана Бирлесова, спасение произошло 21 апреля в 12.30 в районе 1,2,3-го дачного сообщества, расположенного на низменных участках в пойме реки Урал (Жайык).

- Автор видео сказал, что никакой помощи от властей нет. Но это не соответствует действительности. Утопающего в воде жителя спас младший сержант полиции Бирлесов Амиржан, наш сотрудник. Кроме того к нему на помощь пришли сотрудники Национальной гвардии, волонтеры и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, - сказал начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев.

Со дня угрозы наводнения до сегодняшнего дня полиция, военные, солдаты Национальной гвардии и сотрудники ДЧС неоднократно предупреждали граждан, проживающих в зонах, подверженных наводнениям, о необходимости заблаговременно эвакуироваться. Предупрежден был и мужчина, который чуть не утонул сегодня в потоке воды.

Как отметили в ДП ЗКО, в соответствии со статьей 667 Кодекса об административных правонарушениях неповиновение распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа является незаконным. Лицо, совершившее такое правонарушение, подлежит штрафу в размере тридцати месячных расчетных показателей или административному аресту на срок до пятнадцати суток.