Уровень воды в Урале поднялся до 858 сантиметров в ЗКО

В Западно-Казахстанской области, в городе Уральске, уровень воды в реке Урал (Жайык) поднялся до 858 сантиметров, передает агентство Kazinform.

- В реке Жайык в Уральске уровень воды поднялся на 8 сантиметров и составляет 858 сантиметров, - сообщила пресс-служба МЧС РК.

Утром в воскресенье официальный представитель ДЧС по ЗКО Нуржан Тулеуш на брифинге сообщал, что на 10:00 21 апреля наблюдается подъём реки Урал — 8,52 м, это на 2 см выше критической отметки.

По данным МЧС, ночью спасатели возводили и усиливали дамбы, обустраивали временные земляные насыпи.

К примеру, в населенном пункте Озёрное района Байтерек ЗКО силами воинской части 20982 МЧС РК совместно с местными исполнительными органами дежурными погрузчиками производилась работа для дополнительного укрепления насыпи.

- В ЗКО спасателями на круглосуточной основе продолжаются работы. Если же днём проводилась эвакуация оставшихся людей в дачных массивах, то на данный момент они проделывают работы по дополнительному берегоукреплению наполняя и укладывая мешки с инертными материалами, - сообщила ночью пресс-служба МЧС.

21 апреля в пойме реки Урал (Жайык) была подтоплена часть дачного массива «Стеновик» близ Уральска. Этот дачный массив, как и другие массивы в пойме реки, - в группе риска, все жители были информированы, а большая часть заблаговременно эвакуирована в пункты временного размещения. Однако некоторые жители, несмотря на все предупреждения, остались дома. В воскресенье они также были принудительно эвакуированы.

Члены общественного штаба напомнили, что в Уральске действуют эвакуационные пункты, готовые разместить граждан из дачных массивов города.

Как сообщалось ранее, еще 500 военнослужащих и спасателей стягиваются в ЗКО из других регионов страны для защиты Уральска.

В эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области находятся 2 300 человек, из них 985 детей. В Уральске эвакуированы более 60 жителей дачных участков.

В РГП «Казгидромет» назвали районы ЗКО, находящиеся в зоне риска подтоплений - это дачные массивы города Уральска и населенные пункты, расположенные вдоль реки Урал (Жайык) в Бурлинском, Байтерекском, Теректинском, Акжаикском районах.

Исполняющий обязанности начальника ДЧС ЗКО Руслан Касыбаев обратился к жителям и гостям города Уральска с просьбой быть бдительными, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от эвакуации.

Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске.

Для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительно силы и средства из Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской областей и области Абай.