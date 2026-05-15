Туркестанскую декларацию подписали главы стран–членов ОТГ

По итогам неформального саммита ОТГ в Туркестане была подписана декларация, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

По итогам саммита главы государств — членов ОТГ подписали Туркестанскую декларацию.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важной роли мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи как символа духовного единства тюркского мира.

Учитывая роль города Туркестана в нашей духовной жизни, Касым-Жомарт Токаев принял решение создать здесь Центр тюркской цивилизации. Этот центр создаст условия для проведения совместных научных исследований братскими странами, реализации культурных проектов и образовательных программ, а также будет способствовать укреплению нашего гуманитарного взаимодействия.

Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал расширение сотрудничества в рамках формата ОТГ+ и заявил, что для стран и организаций, желающих присоединиться к нему, нужно определить критерии.

Также Токаев заявил, что Казахстан не поддерживает идею о превращении Организации тюркских государств в военный альянс или геополитический проект.



По словам Президента Казахстана, страны Организации тюркских государств обладают достаточным научным и технологическим потенциалом для совместного развития космической отрасли.

Глава государства заявил, что превращение страны в цифровое государство является стратегическим приоритетом.