Казахстан станет региональным цифровым хабом — Токаев

Он напомнил, что нынешний год в нашей стране объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В Астане открыт международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, запущены два суперкомпьютера. Следующая задача — создание «Долины центров обработки данных».

— Этот проект откроет странам региона широкие перспективы для привлечения крупнейших технологических компаний и международного цифрового капитала. В целях превращения Казахстана в ведущий региональный хаб начата работа по оптимизации миграционных процедур. Также мы ввели «Золотую визу» для зарубежных предпринимателей, инвесторов и квалифицированных специалистов. Лица, получившие такую визу, будут иметь равный с гражданами Казахстана доступ к государственным и финансовым услугам. Принят Цифровой кодекс, вступил в силу Закон об искусственном интеллекте, — сказал Президент на Саммите ОТГ.

Особое внимание уделяется внедрению цифровой инфраструктуры в систему образования, подготовке педагогов, владеющих новыми технологиями, а также адаптации образовательного процесса к индивидуальным способностям учащихся и защите их персональных данных.

— В целях реализации данных задач я недавно подписал Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. Считаю, что это очень важный шаг для будущего Казахстана, — отметил Президент.

Он добавил, что в ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, определяющая направления цифрового развития страны. Также в Алматы открылся Центр цифровых решений для устойчивого развития при поддержке Региональной экономической и социальной комиссии ООН.

Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит ОТГ.