Президент Казахстана предложил определить критерии для участников формата ОТГ+
Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал расширение сотрудничества в рамках формата ОТГ+ и заявил, что для стран и организаций, желающих присоединиться к нему, нужно определить критерии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Также Казахстан выразил поддержку российскому проекту «Алтай — колыбель тюркской цивилизации» и предложил создать «Алтайскую диалоговую площадку».
— Наша страна поддержала инициативу Турции по учреждению формата «Организация тюркских государств + (плюс)», направленного на расширение сферы сотрудничества. Считаю, что должны быть четкие критерии в отношении государств и организаций, изъявивших желание присоединиться к этому формату, — сказал Токаев на неформальном саммите Организация тюркских государств в Туркестане.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Туркестане на неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщил о введении новой международной награды — ордена Qoja Ahmet Yasaui.