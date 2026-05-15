KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Президент Казахстана предложил определить критерии для участников формата ОТГ+

    Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал расширение сотрудничества в рамках формата ОТГ+ и заявил, что для стран и организаций, желающих присоединиться к нему, нужно определить критерии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Неформальный Саммит ОТГ начался в Туркестане
    Фото: Сәбит Тастанбек / Kazinform

    Также Казахстан выразил поддержку российскому проекту «Алтай — колыбель тюркской цивилизации» и предложил создать «Алтайскую диалоговую площадку».

    — Наша страна поддержала инициативу Турции по учреждению формата «Организация тюркских государств + (плюс)», направленного на расширение сферы сотрудничества. Считаю, что должны быть четкие критерии в отношении государств и организаций, изъявивших желание присоединиться к этому формату, — сказал Токаев на неформальном саммите Организация тюркских государств в Туркестане.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Туркестане на неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщил о введении новой международной награды — ордена Qoja Ahmet Yasaui.

    Касым-Жомарт Токаев Международные отношения ОТГ Президент Казахстана Сотрудничество
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор