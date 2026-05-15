Об особом значении нового ордена для тюркского мира рассказал Президент Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Туркестане на неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщил о введении новой международной награды — ордена Qoja Ahmet Yasaui, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства подчеркнул, что решение уже закреплено на законодательном уровне и оформлено соответствующим указом.
— Сегодня на сегодняшнем заседании хочу еще раз отметить: в этом году в священном Туркестане я принял решение учредить орден Qoja Ahmet Yasaui. В этой связи принят соответствующий закон. Я подписал специальный Указ. Можно сказать, что это награда особого значения для всего тюркского мира. Поэтому вчера первую высокую награду я торжественно вручил уважаемому Президенту Эрдогану. Таким образом, почитая фигуру Яссауи — опору духовности тюркского мира, мы и далее будем укреплять нерушимые братские связи между нашими народами, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Первым обладателем ордена стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент также отметил экономическое развитие Туркестанской области:
— Сегодня Туркестан — это красивый город, объединяющий древность и будущее. Экономический потенциал региона ежегодно растет. В прошлом году экономика области выросла на 9,3 процента. Ее объем превысил 10 млрд долларов. В регион было привлечено 3,5 млрд долларов инвестиций, — подчеркнул Глава государства.
Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит ОТГ.