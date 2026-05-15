Об особом значении нового ордена для тюркского мира, рассказал Президент Казахстана

Глава государства подчеркнул, что решение уже закреплено на законодательном уровне и оформлено соответствующим указом.

— Сегодня на сегодняшнем заседании хочу еще раз отметить: в этом году в священном Туркестане я принял решение учредить орден Qoja Ahmet Yasaui. В этой связи принят соответствующий закон. Я подписал специальный Указ. Можно сказать, что это награда особого значения для всего тюркского мира. Поэтому вчера первую высокую награду я торжественно вручил уважаемому Президенту Эрдогану. Таким образом, почитая фигуру Яссауи — опору духовности тюркского мира, мы и далее будем укреплять нерушимые братские связи между нашими народами, — заявил Касым-Жомарт Токаев.