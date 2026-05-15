Токаев назвал Туркестан духовной опорой тюркского мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важной роли мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи как символа духовного единства тюркского мира. Об этом Глава государства сказал в Туркестане в ходе неформального саммита Организации тюркских государств, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Туркестан — наш исторический центр и духовная опора, «колыбель тюркского народа» и «врата двух миров». Этот древний город всегда считался священным очагом для всех тюркских народов. Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане является символом духовного единства и исторической преемственности, — заявил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Ходжа Ахмет Яссауи внес огромный вклад в развитие мировоззрения братских народов и пропагандировал общечеловеческие ценности.

— Он призывал людей к добру, созиданию и честности. Великий мыслитель сумел соединить исламскую религию с мировоззрением и традициями тюркских народов. Яссауи оставил после себя богатое наследие и ценные труды. Его мудрые мысли и хикметы являются бесценным достоянием тюркских народов, — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что идеи Яссауи сохраняют актуальность и сегодня.

— Поэтому мы уделяем особое внимание гуманистическим идеям Яссауи. Сейчас в стране успешно реализуются инициативы «Адал азамат», «Справедливый Казахстан», «Таза Қазақстан» и другие проекты. Наша главная цель — повысить качество нации и укрепить государственность. В основе этой масштабной работы лежит учение Яссауи, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

