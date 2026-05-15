Центр тюркской цивилизации появится в Туркестане

В Туркестане будет создан Центр тюркской цивилизации. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите Организации тюркских государств, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сохранение исторического и культурного наследия тюркских государств и передача его будущим поколениям — наша общая задача. Поэтому, учитывая роль города Туркестана в нашей духовной жизни, я принял решение создать здесь Центр тюркской цивилизации. Этот центр создаст условия для проведения совместных научных исследований братскими странами, реализации культурных проектов и образовательных программ, а также будет способствовать укреплению нашего гуманитарного взаимодействия, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, для эффективной организации деятельности центра будет использован научно-академический потенциал Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.

— Этому университету будет оказана необходимая финансовая и иная поддержка. Все мы только что стали свидетелями церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации. Благодарю вас за поддержку этой инициативы, — сказал Президент Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал Туркестан духовной опорой тюркского мира.