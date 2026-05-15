Президент Казахстана предложил странам ОТГ запустить совместные космические проекты
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Организации тюркских государств обладают достаточным научным и технологическим потенциалом для совместного развития космической отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Главы государства, тюркским странам необходимо реализовывать совместные проекты в сфере спутниковой связи, навигации и мониторинга.
— Космическая отрасль — один из ключевых факторов, способствующих повышению конкурентоспособности тюркских государств. Научного, технологического и финансового потенциала наших стран достаточно для системного развития этого направления. В особенности необходимо реализовывать совместные проекты в спутниковой связи, навигации и мониторинге. Тем самым это укрепит нашу интеграцию. Это позволит укрепить нашу технологическую независимость и нарастить инновации, — сказал Токаев на неформальном саммите ОТГ в Туркестане.
Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит Совета глав стран-участниц Организации тюркских государств, в котором принимают участие лидеры стран-участниц.