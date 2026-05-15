    Президент Казахстана предложил странам ОТГ запустить совместные космические проекты

    Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что страны Организации тюркских государств обладают достаточным научным и технологическим потенциалом для совместного развития космической отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агентство «Узбеккосмос»

    По словам Главы государства, тюркским странам необходимо реализовывать совместные проекты в сфере спутниковой связи, навигации и мониторинга.

    — Космическая отрасль — один из ключевых факторов, способствующих повышению конкурентоспособности тюркских государств. Научного, технологического и финансового потенциала наших стран достаточно для системного развития этого направления. В особенности необходимо реализовывать совместные проекты в спутниковой связи, навигации и мониторинге. Тем самым это укрепит нашу интеграцию. Это позволит укрепить нашу технологическую независимость и нарастить инновации, — сказал Токаев на неформальном саммите ОТГ в Туркестане.

    Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, заявил о росте международного влияния объединения

    Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит Совета глав стран-участниц Организации тюркских государств, в котором принимают участие лидеры стран-участниц.

    Адия Абубакир
