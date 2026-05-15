Ильхам Алиев заявил об усилении роли ОТГ в мировой политике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, заявил о росте международного влияния объединения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава Азербайджана отметил, что организация укрепляет свои позиции в глобальных процессах и становится всё более значимым участником мировой политики.

— Сегодня международный вес Организации тюркских государств растет, а её роль и позиции в глобальных процессах усиливаются, — сказал Ильхам Алиев.

По его словам, формат неформальных встреч лидеров доказал свою эффективность и способствует более тесной координации между государствами.

Президент Азербайджана подчеркнул, что ОТГ продолжает развиваться как важная площадка для политического и экономического взаимодействия тюркских стран.

Также Ильхам Алиев заявил о необходимости для тюркских государств занять лидирующие позиции в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Он сообщил о системной работе, проводимой в Азербайджане для развития цифровой экономики и технологий.

— Мир вступает в новый этап цифрового развития и искусственного интеллекта. Тюркские государства должны находиться в авангарде этих процессов, — заявил Ильхам Алиев.

По его словам, в Азербайджане созданы Совет цифрового развития, Национальный центр искусственного интеллекта и Академия искусственного интеллекта, а также принята стратегия по развитию технологий.

Президент Азербайджана подчеркнул, что особое внимание уделяется цифровой трансформации и внедрению инновационных решений в государственное управление.

Кроме того, Алиев отметил реализацию проектов цифровой интеграции в тюркском пространстве, включая инициативу «Цифровой Шёлковый путь».

Он также подчеркнул важность развития транспортной связности между Европой и Азией в рамках Среднего коридора, который, по его словам, усиливает стратегическое значение региона.

Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит ОТГ.