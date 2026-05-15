Касым-Жомарт Токаев отверг идею создания военного альянса тюркских государств

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан не поддерживает идею о превращении Организации тюркских государств в военный альянс или геополитический проект, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такое заявление Глава государства сделал на фоне обсуждений о возможном военном союзе.

— В последнее время высказываются мнения о военном альянсе. Их негативные намерения нам ясны. Также известно, что их цели не связаны с примирением. Казахстан считает, что такую позицию следует отвергнуть. Для нас укрепление единства тюркского мира является очень важным и неотложным приоритетом. Организация тюркских государств — это не геополитический проект и не военная организация. Это уникальная платформа, которая укрепляет торговое, экономическое, высокотехнологичное, цифровое и культурно-гуманитарное сотрудничество братских стран, — сказал Токаев.

По его словам, тюркский мир должен «жить в мире и развиваться вместе, не отклоняясь от своих целей».

Напомним, в Туркестане начал работу неформальный саммит Совета глав стран-участниц Организации тюркских государств, в котором принимают участие лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции.

Ранее, выступая на неформальном саммите ОТГ, Токаев заявил о важной роли мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи как символа духовного единства тюркского мира.