Строительство второй АЭС в Казахстане даст развитие бизнесу региона — Агентство по атомной энергии

В селе Улькен прошли публичные слушания, посвящённые обсуждению района строительства второй атомной электростанции. В мероприятии приняли участие жители села, общественные деятели, представители маслихата, Агентства РК по атомной энергии, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», РГП «Институт ядерной физики».

Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» проведен анализ возможных районов размещения второй АЭС с учетом энергетической потребности в базовых мощностях, геологических факторов, электросетевой инфраструктуры и обеспечение стабильной электроэнергией растущей экономики страны. Данный анализ был рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли Республики Казахстан, по итогам которого рекомендовано определить Жамбылский район Алматинской области в качестве района для строительства второй АЭС.

Участникам в открытом и доступном формате представили информацию о проведенных исследованиях по выбору района строительства второй АЭС, ключевые технические вопросы строительства второй АЭС, комплекс мер по обеспечению безопасной работы ядерного реактора, а также ожидаемые социально-экономические эффекты. Специалисты ответили на вопросы жителей, подчеркнув, что современные реакторные технологии соответствуют международным стандартам и оснащены многоуровневыми системами защиты.

— В Казахстане будут использоваться реакторы поколения 3+, где безопасность реализуется по принципу многократного резервирования и сочетания пассивных и активных систем защиты. Современные реакторы признаны мировым сообществом экологичными и безопасными, — отметила директор департамента ядерной энергетики Агентства РК по атомной энергии Гульмира Мурсалова.

Фото: Агентство РК по атомной энергии

— Строительство второй АЭС обеспечит существенное развитие локального производства, создаст условия для развития малого и среднего бизнеса региона. Как показывает мировая практика — одно рабочее место на АЭС создает до 10 новых рабочих мест в смежных отраслях экономики, — подчеркнул директор департамента казахстанского содержания Агентства РК по атомной энергии Данияр Джансейтов.

В условиях глобального перехода к низкоуглеродной энергетике атомная генерация рассматривается как надёжный и экологически чистый источник энергии. Местные жителей выразили поддержку проекту, отметив его важность для создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры и сокращения энергодефицита в регионе и в целом по стране. Итоги слушаний будут направлены на рассмотрение маслихата Алматинской области.

— Мы поддерживаем строительство второй АЭС, поскольку это откроет новые возможности для нашего населения, создаст рабочие места и поможет решить вопросы энергоснабжения. Проект внесёт вклад в развитие инфраструктуры и обеспечит стабильность для будущих поколений, — отметил председатель общественного совета Жамбылского района Багдат Алиев.

Развитие атомной энергетики Казахстана рассматривается как стратегически важное направление. В настоящее время в районе планируемой первой атомной электростанции «Балқаш» ведутся инженерно-изыскательские работы, а обсуждение проекта второй станции является последовательным шагом в реализации национальной энергетической стратегии, направленной на укрепление энергетической безопасности страны.

Напомним, в начале августа возле села Улкен в Алматинской области состоялся официальный старт работ по строительству первой в истории Казахстана АЭС.

Ранее Казахстан и Россия подписали документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта строительства АЭС.

Напомним, Росатом выбран лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане.

Китайская СNNC признана лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане.

Также мы писали о том, кто будет контролировать качество и безопасность строительства первой атомной электростанции.

Как будет проходить подготовка специалистов для обслуживания первой в стране АЭС и какую социальную поддержку получат будущие сотрудники станции, рассказали ранее в Агентстве РК по атомной энергии.