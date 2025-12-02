Сколько потратят на подготовку к Новому году в Туркестане

Туркестан оформят за счет уже имеющихся малых архитектурных форм и декоративных конструкций. Новые элементы и праздничные локации планируется установить при поддержке партнеров и спонсоров.

В городе установят три основных новогодних елки — в Административно-деловом центре, Культурно-духовном центре и парке Победы (Жеңіс саябағы).

— В этом году отдельного бюджета на оформление не выделяется. Мы используем существующие конструкции, а часть элементов будет установлена за счет спонсоров. Их состав и доля участия будут определены после согласования всех организационных вопросов, — рассказал главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата Туркестана Мухамед Адырбек.

Сейчас ведется работа по привлечению партнеров, готовых предоставить дополнительные украшения и поддержать создание праздничных локаций. В ведомстве сообщили, что обсуждается и программа зимних активностей.

— Мы рассматриваем разные варианты праздничных локаций. Их формат зависит от предложений партнеров и возможностей спонсорской поддержки, — уточнили специалисты.

Отсутствие отдельных расходов на новогоднее оформление касается не только областного центра, но и всей Туркестанской области. В управлении экономики и бюджетного планирования отметили, что в областном бюджете также не заложены средства на проведение новогодних мероприятий.

