РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:13, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько потратят на подготовку к Новому году в Туркестане

    Как сообщили в городском акимате, в бюджете отдельное финансирование новогоднего оформления областного центра не предусмотрено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый год Жаңа жыл 2025
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Туркестан оформят за счет уже имеющихся малых архитектурных форм и декоративных конструкций. Новые элементы и праздничные локации планируется установить при поддержке партнеров и спонсоров.

    В городе установят три основных новогодних елки — в Административно-деловом центре, Культурно-духовном центре и парке Победы (Жеңіс саябағы).

    — В этом году отдельного бюджета на оформление не выделяется. Мы используем существующие конструкции, а часть элементов будет установлена за счет спонсоров. Их состав и доля участия будут определены после согласования всех организационных вопросов, — рассказал главный специалист отдела коммунального хозяйства акимата Туркестана Мухамед Адырбек.

    Сейчас ведется работа по привлечению партнеров, готовых предоставить дополнительные украшения и поддержать создание праздничных локаций. В ведомстве сообщили, что обсуждается и программа зимних активностей.

    — Мы рассматриваем разные варианты праздничных локаций. Их формат зависит от предложений партнеров и возможностей спонсорской поддержки, — уточнили специалисты.

    Отсутствие отдельных расходов на новогоднее оформление касается не только областного центра, но и всей Туркестанской области. В управлении экономики и бюджетного планирования отметили, что в областном бюджете также не заложены средства на проведение новогодних мероприятий.

    Ранее сообщалось, сколько выделят на новогоднее оформление акиматы Алматы, Шымкента, Костаная, Усть-Каменогорска, Кокшетау и Павлодара.

    Также сообщалось, как будут отдыхать казахстанцы на Новый год и рассматривается ли возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Туркестан Новый год
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают