Медеуский район Алматы украсят к Новому году за 160 млн тенге

Как сообщил аким района Еркебулан Оразалин на брифинге в региональной службе коммуникаций, договор на новогоднее оформление был заключен еще весной, поскольку финансирование на эти цели было выделено заранее.

— Нам были выделены деньги в размере 200 млн тенге на новогоднее оформление. Конкурсные процедуры мы провели еще весной, так как средства были выделены заранее. Соответствующий договор мы заключили, — рассказал Оразалин.

Он отметил, что заблаговременное проведение конкурсных процедур позволило заранее заказать все необходимые элементы оформления — кронштейны, декоративное освещение и другие конструктивные детали. В этом году также запланировано праздничное оформление муралов вдоль Восточной объездной автодороги и мостов.

По словам Еркебулана Оразалина, благодаря своевременному заключению договора удалось сэкономить около 40 млн тенге, в результате чего общая сумма контракта составила 160 млн тенге.

— Мы стараемся подходить рационально: все, что можно, мы оставляем и используем не только в рамках новогоднего оформления, но и для последующей эксплуатации. Это позволило нам заранее заказать качественные материалы. Сейчас все эти материалы уже здесь. Буквально со следующей недели планируем начать монтаж. Традиционно мы оформляемся где-то к середине декабря, — добавил аким.

Отметим, что в прошлом году на новогоднее оформление Алматы выделили около 800 млн тенге.