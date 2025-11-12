РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:48, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Медеуский район Алматы украсят к Новому году за 160 млн тенге

    В Медеуском районе Алматы праздничное оформление начнется с середины декабря, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    Как сообщил аким района Еркебулан Оразалин на брифинге в региональной службе коммуникаций, договор на новогоднее оформление был заключен еще весной, поскольку финансирование на эти цели было выделено заранее.

    — Нам были выделены деньги в размере 200 млн тенге на новогоднее оформление. Конкурсные процедуры мы провели еще весной, так как средства были выделены заранее. Соответствующий договор мы заключили, — рассказал Оразалин.

    Он отметил, что заблаговременное проведение конкурсных процедур позволило заранее заказать все необходимые элементы оформления — кронштейны, декоративное освещение и другие конструктивные детали. В этом году также запланировано праздничное оформление муралов вдоль Восточной объездной автодороги и мостов.

    По словам Еркебулана Оразалина, благодаря своевременному заключению договора удалось сэкономить около 40 млн тенге, в результате чего общая сумма контракта составила 160 млн тенге.

    — Мы стараемся подходить рационально: все, что можно, мы оставляем и используем не только в рамках новогоднего оформления, но и для последующей эксплуатации. Это позволило нам заранее заказать качественные материалы. Сейчас все эти материалы уже здесь. Буквально со следующей недели планируем начать монтаж. Традиционно мы оформляемся где-то к середине декабря, — добавил аким.

    Отметим, что в прошлом году на новогоднее оформление Алматы выделили около 800 млн тенге.

    Теги:
    Акимат Алматы Новый год
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
