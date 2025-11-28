Как казахстанцы отдохнут на Новый год

Для работников с пятидневной неделей:

30–31 декабря — рабочие дни;

1–2 января — праздничные дни в честь Нового года;

3–4 января — выходные;

5–6 января — рабочие дни;

7 января — выходной день в честь православного Рождества.

Для работников с шестидневной неделей:

30–31 декабря — рабочие дни;

1–2 января — праздничные дни;

3 января (суббота) — рабочий день;

4 января (воскресенье) — выходной;

5–6 января — рабочие дни;

7 января — выходной день в честь православного Рождества.

Зимние каникулы для школьников продлятся с 29 декабря по 7 января. В школу дети вернутся 8 января.

Кроме того, в декабре казахстанцы получат дополнительный выходной 16 декабря в честь Дня независимости.

