    09:00, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как казахстанцы отдохнут на Новый год

    В январе казахстанцы смогут отдохнуть несколько дней подряд. Согласно календарю, работники с пятидневной рабочей неделей получат 12 дней отдыха, а с шестидневной — семь дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новый год Жаңа жыл 2025
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Для работников с пятидневной неделей:

    • 30–31 декабря — рабочие дни;
    • 1–2 января — праздничные дни в честь Нового года;
    • 3–4 января — выходные;
    • 5–6 января — рабочие дни;
    • 7 января — выходной день в честь православного Рождества.

    Для работников с шестидневной неделей:

    • 30–31 декабря — рабочие дни;
    • 1–2 января — праздничные дни;
    • 3 января (суббота) — рабочий день;
    • 4 января (воскресенье) — выходной;
    • 5–6 января — рабочие дни;
    • 7 января — выходной день в честь православного Рождества.

    Зимние каникулы для школьников продлятся с 29 декабря по 7 января. В школу дети вернутся 8 января.

    Кроме того, в декабре казахстанцы получат дополнительный выходной 16 декабря в честь Дня независимости.

    Ранее мы писали, сколько стоит устроить праздник с аниматором в Казахстане.

    Дамира Кеңесбай
