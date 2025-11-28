09:00, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5
Как казахстанцы отдохнут на Новый год
В январе казахстанцы смогут отдохнуть несколько дней подряд. Согласно календарю, работники с пятидневной рабочей неделей получат 12 дней отдыха, а с шестидневной — семь дней, передает корреспондент агентства Kazinform.
Для работников с пятидневной неделей:
- 30–31 декабря — рабочие дни;
- 1–2 января — праздничные дни в честь Нового года;
- 3–4 января — выходные;
- 5–6 января — рабочие дни;
- 7 января — выходной день в честь православного Рождества.
Для работников с шестидневной неделей:
- 30–31 декабря — рабочие дни;
- 1–2 января — праздничные дни;
- 3 января (суббота) — рабочий день;
- 4 января (воскресенье) — выходной;
- 5–6 января — рабочие дни;
- 7 января — выходной день в честь православного Рождества.
Зимние каникулы для школьников продлятся с 29 декабря по 7 января. В школу дети вернутся 8 января.
Кроме того, в декабре казахстанцы получат дополнительный выходной 16 декабря в честь Дня независимости.
Ранее мы писали, сколько стоит устроить праздник с аниматором в Казахстане.