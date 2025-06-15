Сколько стоит устроить праздник с аниматором в Казахстане

Какие персонажи?

В казахстанских городах предложения от аниматоров по персонажам схожи. Встречаются те, кто особо популярен среди детей, и при этом агентства быстро реагируют на изменения в трендах, обновляя костюмы. К примеру, сейчас уже редко можно встретить Хаги-Ваги, Машу и Медведя, а вот Соника, Щенячий патруль, Три кота распространены. Есть даже герои сериала «Игра в кальмара», Уэнсдей.

Есть и ставшие уже, наверное, классикой герои. Персонажи Гарри Поттера, трансформеры, Эльза. Все они на протяжении многих лет остаются в арсенале аниматоров во многих городах Казахстана.

При выборе, конечно, важно смотреть на качество костюмов. Нередко низкие расценки могут говорить о том, что в гости к вашему ребенку приедет персонаж, совсем не похожий на оригинал.

Чего ждать от аниматоров?

Самая стандартная и наиболее дешевая услуга — вызов одного аниматора на свой праздник. Программы длятся 50 минут, час, полтора часа. От этого также будет зависеть стоимость. Пригласить можно и аниматоров в паре, в таком случае развлекать детей актерам проще, а стало быть и платить не нужно в два раза больше. Наценка, в среднем, 5000-10000 тысяч.

В программу можно также включить бумажную дискотеку, лазерное шоу, мыльное шоу, аквагрим, тематическую пиньяту. За каждую подобную услугу обычно доплачивают отдельно. Хотя в некоторых программах частично эти услуги входят в стоимость.

Значительно дороже обойдется сразу сформированное со многими элементами шоу. Рассчитывают такое шоу на большое количество детей, по длительности может занимать 3-4 часа. Немало сейчас в городах Казахстана и уже готовых игровых зон, где с детьми на празднике проведут мероприятие, после им будет где поиграть самостоятельно, и здесь же есть отдельная зона со столом, куда родители могут принести напитки и закуски.

Фото: Kazinform

Какие расценки?

Ниже всего цены на аниматоров удалось найти в Таразе — от 4000 до 33000 тенге. Следом расположились Петропавловск и Кокшетау, где средняя стоимость от 5000 до 20000 тенге.

Чуть дороже праздник с персонажами стартует в Костанае и Кызылорде, от 6000 тенге. Рядом расположился и Уральск, где цены от 7000 до 35000 тенге.

Меньше чем за 10 000 тенге более менее необычный праздник будет стоить в таких городах, как Шымкент, Караганда, Жезказган, Семей и Алматы. При этом, максимальный ценник у них сильно разнится, от 40 000 до 150 000 тенге.

В Павлодаре, Актобе и Астане родителям нужно быть готовыми заплатить минимум 15 000 тенге. При этом в Павлодаре расценки за праздник под ключ могут достигать 75 000, а в столице Казахстана и 183 000 тенге. Рядом с этими городами расположился и Усть-Каменогорск, где минимальная цена 16 000 тенге

Тройку лидеров по дороговизне открывает Актау. Здесь цены варьируются от 20 000 до 80 000 тенге. Следом идет Атырау, со стоимостью от 25 000 до 45 000 тенге. Первое же место занял Туркестан, где удалось найти минимальную цену в 26 000 тенге. Важно отметить, что не во всех городах Казахстана подобные услуги в изобилии. В отсутствии конкуренции и растет цена.

Напомним, ранее мы рассказывали, во сколько может обойтись путевка в лагерь для казахстанских детей.