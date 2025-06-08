Сколько стоят путевки в детские лагеря в регионах Казахстана

Летний отдых часто организуется при школах — в этом случае родители, как правило, оплачивают только питание. Один сезон длится около 15 дней. Однако следует быть готовыми к дополнительным расходам: ежедневно могут потребоваться деньги на посещение музеев, кинотеатров и других мероприятий вне школы.

В этом обзоре мы собрали информацию о ценах на путевки в загородные лагеря, которые расположены вне школьных территорий. Как правило, они находятся за пределами городов. Рассматриваем среднюю стоимость 10-дневного отдыха. Однако стоит учитывать, что в некоторых лагерях экскурсии оплачиваются отдельно — такие нюансы лучше уточнять заранее.

Фото: Kazinform

На первом месте по доступности — Карагандинская область. Здесь цены варьируются от 15 до 75 тысяч тенге. Для детей из социально уязвимых категорий путевки предоставляются бесплатно. Частные лагеря получают поддержку через корпорацию Qarmet.

Следом идет Костанайская область, где путевки стоят от 18 тысяч тенге. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях цены начинаются от 25 тысяч тенге за смену.

В Северо-Казахстанской области стоимость путевки — от 35 до 60 тысяч тенге. В Павлодарской — от 36 тысяч, но может достигать 125 тысяч тенге, особенно если речь идет о детском оздоровительном центре в Баянаульском районе.

В Акмолинской и Кызылординской областях минимальная цена — 40 тысяч тенге. Однако в некоторых случаях трансфер в лагерь оплачивается отдельно — такая практика встречается в разных регионах страны.

В Восточно-Казахстанской области цены колеблются от 45 до 132 тысяч тенге, а в Алматинской — от 50 тысяч до рекордных по стране 350 тысяч. В последнем случае речь идет о частном языковом лагере, расположенном в живописной местности.

Где дороже всего?

В Туркестанской области стоимость путевок — от 60 до 100 тысяч тенге. В Жамбылской — в среднем 63 тысячи. В Актюбинской — от 70 тысяч, при этом государственных лагерей здесь нет, отдых организуют только частные структуры. Детям работников нефтяных компаний путевки предоставляют бесплатно — такая практика существует и в других регионах, где работают крупные предприятия.

На втором месте по стоимости — область Абай: от 75 до 100 тысяч тенге. А самые дорогие путевки — в Мангистауской области: от 150 до 180 тысяч тенге в частные лагеря.

Особый случай — область Улытау

В области частных лагерей нет. Однако путевки в другие регионы оплачивает компания Казахмыс, обеспечивая детям летний отдых за пределами области.

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