В какую сумму обойдется выпускной вечер в Казахстане

Для сравнения среднего чека на выпускной вечер мы решили посчитать расходы на двоих (родитель и ребенок).

Ресторан

Главный пункт расходов – торжественное застолье. Прайс за ресторан в целом по стране варьируется от 40 000 до 150 000 тенге за двоих. В эту сумму входит меню с закусками, горячим блюдом и чайным столом, а также услуги ведущего вечера, видеографа и в некоторых случаях проката лимузина и предоставления LED-экрана.

Самые бюджетные рестораны можно найти в Петропавловске, Туркестане и Таразе. В этих городах банкет за двоих стоит 40 000-45 000 тенге.

Чуть дороже рестораны в Актобе, Уральске, Павлодаре, Кокшетау, Конаеве, Талдыкоргане и Жезказгане – от 50 000 до 60 000 тенге за двоих.

А в Астане, Алматы, Актау, Караганде, Костанае, Шымкенте и Кызылорде прайс на ресторан начинается от 70 000 и доходит до 100 000 тенге на две персоны. Еще дороже рестораны в Усть-Каменогорске и Семее – 118 000 тенге за двоих.

Топ дорогих банкетов возглавил Атырау – 150 000 тенге за два человека.

Фото: Kazinform

Виньетка

Еще один обязательный пункт расхода – виньетки.

В этом плане фотостудии предлагают огромное разнообразие фотоальбомов. Некоторые выпускники предпочитают скромные фото на память. Поэтому выбирают бюджетные варианты виньеток в 4-5страниц. А есть те, кто устраивает фотосессии и заказывают альбомы до 100 страниц. Средняя цена виньеток – 10 000 тенге.

Самые дешевые фотоальбомы предлагают выпускникам в Петропавловске, Семее и Усть-Каменогорске – за 8000-8500 тенге.

Чуть дороже прайс в Актобе, Караганде, Жезказгане, Кызылорде, Конаеве и Таразе - от 9000 до 12 000 тенге.

По цене 15 000 - 17 000 тенге можно заказать в Астане, Алматы, Уральске, Павлодаре, Туркестане и Талдыкоргане.

А в Атырау, Костанае и Шымкенте виньетки стоят по 20 000 тенге.

Самый высокий ценовой показатель на выпускной фотоальбом в Актау – 30 000 тенге.

Наряды

Что касается нарядов, у каждого выпускника свой выбор. Но если сравнить, то родителям девочек придется раскошелиться чуть больше, чем родителям мальчиков.

В среднем по стране прокат вечернего платья стоит от 10 000 до 150 000 тенге на сутки. А если покупать, тогда ценник вырастает в несколько раз. Костюм для мальчиков в среднем по всем регионам стоит от 50 000 тенге.

Также в список расходов девочек входят укладка волос и макияж. Средний ценовой диапазон бьюти процедур составляет от 20 000 тенге и выше.