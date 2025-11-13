99 млн тенге выделит акимат Шымкента на празднование нового года

В акимате рассказали, сколько денег направят на подготовку города к празднику.

Если в прошлом году новогоднее оформление финансировалось за счет 80 миллионов тенге спонсорских средств, то в 2025 году около 99 миллионов тенге выделено из городского бюджета.

По словам заместителя акима Сарсена Куранбека, на праздничное оформление каждый район получит от 14 до 22 миллионов тенге.

— Подчеркну, что на весь цикл культурных мероприятий в 2025 году выделено 388 миллионов тенге. Эти средства покрывают 12 ключевых праздников — от Наурыза и Дня города до Дня Республики и Нового года. На каждое мероприятие приходится по 20–40 миллионов тенге. Все проходит на достойном уровне — с фейерверками, салютами и концертами, — отметил Сарсен Куранбек.

В городе проведут около 20 праздничных новогодних мероприятий. Основное торжество состоится 18 декабря. На площади Астана зажжется главная елка города.

В этот же день праздничные огни одновременно зажгутся во всех пяти районах — на площадях Наурыз, Аль-Фараби, Алатау, Туран, а также в парке Абая.

— Горожан ждут праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, театрализованные представления, утренники для детей и концерты творческих коллективов. Для жителей и гостей города также будут организованы ледовые площадки для массового катания, — сообщили в акимате.

Завершатся новогодние торжества 31 декабря гала-концертом на площади Астана с участием популярных отечественных исполнителей и праздничным фейерверком.

Ранее сообщалось, что на новогоднее оформление Медеуского района Алматы выделено 160 миллионов тенге, в Костанае потратят 80 миллионов, а в Усть-Каменогорске — 70 миллионов тенге.