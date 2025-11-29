55,4 млн тенге потратят на подготовку и проведение Нового года в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе акимата города Кокшетау, в 2025 году на новогоднее оформление и организацию праздничных мероприятий в областном центре предусмотрено 55,4 млн тенге.

Указанные средства будут направлены исключительно на оформление городских общественных пространств и организацию общегородских мероприятий.

— Впервые основные праздничные события планируются на новых общественных пространствах «Жаңа жағалау» и «Көк Шалғын», которые в этом году станут центральными локациями. Праздничные зоны также формируются на площади Абылай хана и других городских территориях. Предусмотрена установка новогодних ёлок, световых композиций, ледовых фигур и малых архитектурных форм. Оформление проводится в соответствии с утвержденным дизайн-кодом города, обеспечивая единый визуальный стиль праздничных площадок, — поделились планами в ведомстве.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Между тем, аким города отметил необходимость участия предпринимателей в формировании праздничной среды и призвал бизнес обеспечить новогоднее оформление своих объектов.

Как добавили в ведомстве, традиционное зажжение главной ёлки состоится 19 декабря на «Жаңа жағалау». А 31 декабря на этой же площадке запланирована основная праздничная программа и фейерверк.

Координацию, техническое сопровождение и меры безопасности в период проведения мероприятий будут обеспечивать городские службы.

Ранее сообщалось, что 80 млн тенге потратят на новогоднее оформление Костаная.