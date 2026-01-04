Сенат США рассмотрит резолюцию о военных полномочиях

— Судя по поведению президента, он, похоже, даже не осознавал, насколько это опасно и безрассудно. Позвольте мне внести ясность. Мадуро — незаконный диктатор. Но начинать военные действия без санкции Конгресса, без надежного плана дальнейших действий безрассудно, — сообщил Чак Шумер.

Сенатор сообщил, что в декабре трижды обращался к администрации Трампа с вопросами — «Добиваетесь ли вы смены режима? Намерены ли вы предпринять военные действия на территории Венесуэлы? И они заверили меня, что не добиваются этого. Очевидно, что они не откровенны с американским народом».

Кадр из видео

Шумер рассказал о нескольких действиях, которые уже были предприняты, чтобы привлечь администрацию Трампа к ответственности.

Во-первых, сенатор заявил, что он и лидер демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса запросили администрацию Трампа о проведении брифинга для всех членов Конгресса на следующей недели.

— Мы хотим знать цели администрации, её планы по предотвращению гуманитарной и геополитической катастрофы, которая ввергнет нас в очередную бесконечную войну или поменяет одного коррумпированного диктатора на другого, — заявил Чак Шумер.

Сенатор сообщил, что очень много вопросов: сколько военных США сейчас там, сколько военных ожидается там через неделю, месяц и год. На эти вопросы должны быть даны ответы.

Шумер отметил заявление Трампа, что вице-президент Венесуэлы будет слушать его, но через несколько минут власти Венесуэлы сообщили требование об освобождении Мадуро и они не поддерживают то, что администрация Трампа сделала.

Американский политик заявил, Конгресс США держат в полном неведении.

— Конгресс имеет право объявлять войну, такие вопросы могут быть рассмотрены до того, как произойдет что-то столь важное, как это. Мы попросили их [администрацию Трампа] провести брифинг, но мы не получили от них никакой информации, — сообщил Чак Шумер.

Во-вторых, Сенат собирается рассмотреть резолюцию о военных полномочиях на следующей неделе.

В-третьих, мы рассмотрим, как Комитеты Конгресса могут действовать, чтобы привлечь администрацию к ответственности. Сенатор сообщил: «В ближайшие дни вы услышите от них больше».

Шумер отметил, что «сегодня я поговорил со многими членами моей группы. Все очень, очень обеспокоены тем, насколько это опасно».

В субботу Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед судом, сообщила главный прокурор США Пэм Бонди.

3 января Трамп в своем обращении из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по поводу проведенной операции в Венесуэле и будущего латиноамериканской страны заявил, что США будут управлять страной до завершения переходного этапа.

При этом, также в субботу, Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес полные президентские полномочия.

Ранее Генсек ООН и власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.

В понедельник Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле.