Предлагаем построить АЭС мирового уровня в Казахстане - глава Росатома

— Мы выходим на площадку, начинаем реализацию вдохновляющего проекта — создание мощной, современной атомной электростанции в Республике Казахстан, — сказал он. — Инженерные изыскания должны подтвердить наши теоретические расчёты и определить все нюансы размещения станции как с точки зрения географии, так и с точки зрения технических решений.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Алексей Лихачёв выразил благодарность жителям Улкена за практически единогласную поддержку проекта на референдуме.

— У Казахстана огромный опыт в атомной сфере. Страна по праву входит в мировую атомную элиту, поскольку здесь добывается около 40% всего урана планеты, - сказал он.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Он напомнил, что с 1940-х годов Казахстан и Россия сотрудничают в сфере атомной науки и технологий.

— Мы прекрасно знаем, что в Казахстане был создан первый промышленный реактор в Актау ВН-350. Легенда и до сих пор предмет зависти многих атомщиков мира. Эта станция решала сразу три задачи. Снабжала электроэнергией город, снабжала теплом, снабжала чистой питьевой водой. И, конечно же, этот край был одним из самых привлекательных мест проживания в Советском Союзе. Я уверен, что такая же судьба здесь, в Казахстане, будет у поселка Улкен, — добавил он.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Лихачёв подчеркнул, что Росатом предлагает Казахстану построить по-настоящему передовую установку — энергетический блок с реактором ВВЭР-1200, который стал бестселлером на мировом рынке атомных технологий. Такие блоки уже успешно работают в России: четыре реактора обеспечивают устойчивой зелёной электроэнергией центральные регионы страны, два реактора — в Беларуси. Подобные проекты реализуются в Венгрии, Египте, Китае и Турции — при непосредственном участии Росатома.

— С одной стороны, в Российской Федерации мы строим абсолютно импортозамещенные объекты, практически со стопроцентным российским контентом. Здесь, в Казахстане, мы готовы реализовать международный проект с привлечением самых лучших технологий в машиностроении, в приборостроении, в создании систем управления. И, конечно же, готовы огромную часть работы, это может быть 30%, может быть более 30% всего объема капиталовложения, о котором говорил Алмасадам Майданович, здесь локализовать для предприятий Казахстана. Конечно же, определенный путь для этого нужно пройти, подтвердить компетенции, подтвердить абсолютную безопасность поставок, оборудования, работ, которые будут производить казахские компании, но мы с удовольствием будем вместе привлекать казахстанских производителей к реализации этого проекта, - добавил он.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Глава Росатома также рассказал о подготовке кадров:

— Казахстан — не новичок в сфере атомной науки и технологий. Здесь работают три исследовательских реактора, один из которых — в Алматинской области. Мы взаимодействуем с академиями наук, Институтом ядерной физики, а также с ведущими вузами, включая национальные университеты, которые уже готовили и будут готовить специалистов для этого проекта, - сказал он.

Завершая выступление, Алексей Лихачёв выразил уверенность в том, что будущее Улкена — это не только передовая АЭС, но и полноценный город-сад.

— Сейчас, смотря на эти бескрайние степи, смотря на прекрасное озеро Балхаш, действительно легендарное озеро, место силы, воображение рисует, что здесь будет лет через 5−7. Я уверен, что это будет не просто самый современный, самый безопасный промышленный объект. Я думаю, что это будет прекрасный город. Город-сад, в который захочется приехать. И очень многие люди свяжут в будущем свою судьбу с этим краем. Сама атомная электростанция — это несколько тысяч высококвалифицированных рабочих мест, а инфраструктура требует в 10 раз больше. То есть мы говорим о том, что это огромный вклад и в энергообеспеченность Казахстана, и в развитие экономики республики, и, конечно же, в создание современной социальной инфраструктуры, - добавил он.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

