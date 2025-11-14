Полный текст выступления Главы государства на втором Форуме работников сельского хозяйства

Уважаемые участники!

Дорогие друзья!

Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.

Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд.

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики, имеющая стратегическое значение. Сегодня мы проводим уже второй Форум, посвященный вопросам аграрного сектора, с участием квалифицированных специалистов из регионов страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие по праву можно назвать событием общенационального масштаба. Выступившие участники озвучили глубокие и взвешенные предложения, которые необходимо внимательно изучить и обязательно учесть в дальнейшей работе.Сельское хозяйство всегда находится в центре внимания государства. Как Президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли.

Недаром в народе говорят: «Егін ексе — ел тоқ» («Богатый урожай — залог благополучия»). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие.

В этом году успешно завершились осенние полевые работы. Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании.

Сегодня 37% населения нашей страны, то есть 7,5 млн человек, проживают в сельской местности. С селом связаны истоки нашего народа, его духовные корни. Так было прежде, так будет и впредь.

В конечном счете, прогресс сельского хозяйства — это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны. В последние годы в отрасли проводятся масштабные реформы. Обеспечена стабильность основных показателей. За десять месяцев этого года рост экономики составил 6,4%. Динамично развивается и сельское хозяйство. С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index). Это хороший показатель, однако он не означает, что можно сидеть сложа руки и почивать на лаврах.

Скажем откровенно, мы все еще не в полной мере используем огромный потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место — по площади посевных угодий. Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза — с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача.

Принят Национальный план развития, в котором четко определены наши цели и задачи. Теперь самое главное — качественная работа и достижение конкретных результатов. Поэтому, прежде всего, хочу остановиться на актуальных вопросах развития сельского хозяйства.

ПЕРВОЕ. Необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства.

Ранее мы проводили системную работу по развитию земледелия и добились хороших результатов.Теперь следует признать приоритетным направлением животноводство.

Наши обширные степи позволяют пасти скот круглый год, и эту возможность нужно использовать правильно.Разумеется, выпас и разведение скота, увеличение его численности — дело непростое, требующее серьезного труда.

Государство оказывает необходимую поддержку. В настоящее время действуют конкретные механизмы финансирования: предусмотрены субсидии на водоснабжение пастбищ, строительство откормочных площадок и получение племенного скота. Только в прошлом году на эти цели было выделено более 60 млрд тенге. Кроме того, предприниматели, желающие расширить свое хозяйство, также могут получить льготные кредиты.

В Послании мною было поручено разработать План поддержки агробизнеса в сфере животноводства. Цель — увеличить поголовье скота, чтобы гарантировать статус Казахстана как крупного поставщика мяса на международные рынки. Для достижения этой цели нужно создать стабильные, надежные условия для развития животноводства. Следует продолжить внедрение системы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ.

Необходимо признать, что ситуация в ветеринарной сфере оставляет желать лучшего. Прежде всего, эту отрасль следует обеспечить необходимой материально-технической базой. Важно улучшить условия труда ветеринарных врачей и рассмотреть меры по стимулированию их деятельности. Необходимо продолжить эффективную работу по развитию инфраструктуры ветеринарной отрасли.

ВТОРОЕ. Земля должна служить во благо народа.

Несколько лет назад я поручил вернуть государству незаконно приобретенные и неиспользуемые земельные участки. Сегодня министр доложил о результатах этой работы. С 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Неоднократно подчеркивалось, что земельные участки должны предоставляться гражданам, способным работать и желающим заниматься делом.

Однако эта важная работа продвигается крайне медленно. Поэтому в Послании я поручил ввести все возвращенные государству земли в постоянный оборот до середины следующего года. Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное — не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной.

В настоящее время Правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса. Одним из серьезных препятствий остается низкая залоговая стоимость земельных участков. Действующая система кадастровой оценки ни в коей мере не соответствует реальной рыночной ситуации. Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости. Существующие барьеры в сфере земельных отношений препятствуют созданию современных хозяйств.

В своем Послании я поручил Правительству до конца следующего года разработать единую цифровую карту земельных ресурсов. Профильные министерства в течение 7 дней должны предоставить отчет о проделанной работе по данному важному вопросу.

Следующий вопрос. Распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса. Главная обязанность тех, кто получает землю, — рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе.

ТРЕТЬЕ. Нужно повысить водоэффективность, осуществить модернизацию ирригационных сетей.

На сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора. Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере — определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы. В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы.

Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров. Следует ускорить модернизацию водной инфраструктуры с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах реализации проектов.

Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли.Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых «дорожных карт», которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». Это практику надо прекращать.

Государственные вложения должны приносить максимальную отдачу, этот тезис бесспорен. Средства нужно давать тем регионам, которые готовы активно применять современные технологии водопользования. Поэтому региональные планы сельхозпроизводства следует внедрить в разрабатываемый Правительством Генеральный план управления водными ресурсами.

ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо совершенствовать методы финансирования АПК.

В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 трлн тенге, что в десять раз больше, чем было пять лет назад. В целях обеспечения доступности финансирования был внедрен механизм предоставления гарантий банкам уполномоченным органом. В нынешнем году фонд «Даму» обеспечил гарантии по 1300 кредитам. Это позволило положительно решить проблемы многих фермеров, в частности, занимающихся мелким и средним бизнесом и не имеющих достаточного залогового имущества для получения кредита.

Началась выдача техники отечественного производства по упрощенной льготной программе лизинга. Это стало очень эффективным решением для модернизации устаревшего оборудования. Если четыре года назад износ сельскохозяйственной техники был на уровне 90%, то в текущем году этот показатель снизился до 70%. Данную работу необходимо продолжить совместно с представителями бизнеса.

Сегодня 90% внутреннего спроса на сельхозтехнику обеспечивается за счет казахстанского производства. На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники. В ходе моего недавнего рабочего визита в США было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с компанией John Deere на общую сумму 2,5 млрд долларов. В результате в ближайшие пять лет в Казахстане будет произведено порядка 3 тысяч единиц современной техники.

ПЯТОЕ. Надо конкретно заняться цифровизацией агропромышленного комплекса.

Как вы знаете, тотальная цифровизация и внедрение технологии искусственного интеллекта во всех сферах стала сквозной задачей в моем Послании. Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность. В ходе совещания в Акмолинской области мною поручалось обеспечить надлежащие условия хранения и минимизировать потери собранного урожая. От этого зависит финансовая устойчивость многих фермерских хозяйств страны.

Предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна.

Многие наши аграрии уже начали активно применять различные технологические новации (смарт-фермы, агродроны, спутниковые технологии и ИИ). Но о каком-то системном сдвиге в масштабах всей страны пока говорить рано. Надо переходить от отдельных «умных» решений к полноценному цифровому агропроизводству. Каждое хозяйство должно быть заинтересовано в использовании цифровых технологий. Государственную поддержку должны получать предприятия, которые внедряют инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта.

Предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе.

Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных. На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью.

ШЕСТОЕ. В приоритете должно быть производство продукции глубокой переработки. Отечественный агропромышленный комплекс в значительной степени ограничен производством сырья, и это следует признать.

Важнейшая задача — превращение сельского хозяйства в передовую отрасль, опирающуюся на современные технологии. В 2023 году доля переработанной продукции в сельскохозяйственной отрасли составляла всего 35%, тогда как в нынешнем году уже — 50%. В следующем году этот показатель должен достичь 70%. Теперь следует ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в данную отрасль.Необходимых для этой сферы проектов немало, с рядом из них я ознакомился еще до начала форума, вместе с тем нельзя довольствоваться тем, что уже есть. Следует реализовывать инвестиционные проекты по ключевым секторам АПК.

Один из ключевых приоритетов — привлечение частных инвестиций. В первую очередь, необходимо создавать благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов с передовыми технологиями. В своем Послании я подчеркнул, что «заказ на инвестиции» должен соответствовать потребностям производственного сектора.

Правительство сформировало перечень из более чем 200 инвестиционных проектов, связанных с АПК. Данные проекты общей стоимостью около 4 трлн тенге (выделяемых за три года) реализуются в 12 секторах. Теперь эти проекты должны получить соответствующую поддержку на всех уровнях. И центр, и регионы должны быть активными в этом вопросе. Важно серьезно продумать, когда и каким образом будут реализованы проекты. Акиматы и министерства должны работать оперативно и слаженно.

СЕДЬМОЕ. Надо активнее продвигать продукцию на международные рынки.

Наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки. Помимо традиционных рынков Центральной Азии, Ирана, Афганистана, Казахстан начал поставлять зерно в ряд стран Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в частности, в Бельгию, Португалию, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, Марокко, Алжир.

География нашего зернового экспорта расширяется. Казахстан становится крупным экспортером масличных культур и растительных масел. В 2024 году мы вошли в десятку поставщиков баранины с объемом почти 18 тысяч тонн, хотя это не предел.

В целом, экспорт продукции АПК составляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наименований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств. Но потенциал нашего агропромышленного комплекса значительно больше указанных цифр. Спрос на продовольствие, особенно экологически чистую продукцию, в мире неуклонно растет. Поэтому наш бренд Qazaq Organicfood при правильной стратегии может занять свою достойную нишу на международном рынке.

В Казахстане утверждены стандарты производства органической продукции, надо продолжать системную работу в данном направлении. Задача профильных структур, а также посольств за рубежом — активно помогать продвижению наших брендов.

По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет мировое потребление красного мяса увеличится до 233 миллионов тонн. Казахстан мог бы стать крупным поставщиком такого мяса, в первую очередь, в страны Азии. По экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция. Но у нас более высокая обеспеченность пастбищными угодьями. Нужно создать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства.

В Послании мною была поставлена задача разработать план развития аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии. К примеру, государства Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно.

В то же время аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты. Их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Данный вопрос Правительству надо тщательно проработать.

В последнее время мне поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук. Особенно остро проблема проявляется в период посевной и уборочной кампаний, при расширении производства и строительстве новых объектов. Кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран. И аграрии просят увеличить квоты. Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично. Сложилась парадоксальная ситуация: одни утверждают, что на селе нет работы, другие — что не хватает работников. Работа, конечно, есть, но желания заниматься такой работой маловато. И это надо признать.

Хочу еще раз подчеркнуть: развитие АПК напрямую определяет повышение благосостояния сел. Государство реализует целый ряд проектов по благоустройству сельских населенных пунктов. Проводится масштабная работа: от строительства инфраструктуры до привлечения квалифицированных специалистов в села. С 2019 года реализуется проект «Ауыл — ел бесігі», в рамках которого на развитие сельской инфраструктуры выделено более 700 млрд тенге. Осуществлены конкретные мероприятия в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всей стране. В рамках программы «Ауыл аманаты» создано свыше 600 объединений.

В нынешнем году Правительство утвердило Концепцию регионального развития. В соответствии с документом расширены полномочия районных акимов. Им предоставлена возможность самостоятельно разрабатывать и реализовывать планы развития районов. Акимы должны оказывать поддержку в реализации продукции акционерных обществ (кооперативов), заключая договоры с крупными компаниями. В целом, крайне важно привлекать частные инвестиции в село. Представители бизнеса должны быть активно вовлечены в этот процесс. Безусловно, вклад преуспевающих предпринимателей в развитие родных сел и регионов будет способствовать их процветанию.

Своим упорным, каждодневным трудом все наши трудолюбивые, целеустремленные граждане шаг за шагом приумножают национальное богатство и созидают будущее страны. Надо создавать условия для такой полезной деятельности, поощрять истинных патриотов. Мы этим будем заниматься.

Уважаемые участники!

В Год рабочих профессий мы оказываем особые почести людям труда. Безусловно, именно на селе, на аграрных предприятиях кипит жизнь, там знают, что такое настоящий труд.

Трудолюбивые, ответственные и добросовестные граждане неизменно достигают успеха.

В прошлом году в систему государственных наград было включено звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері». Сегодня мы впервые присваиваем это почетное звание девяти нашим соотечественникам в знак признания их значительного вклада в развитие отечественного сельского хозяйства.

Сегодня в этом зале присутствует житель Актюбинской области Амангос Толеуов. Аграрное предприятие, которое он возглавляет, добилось больших успехов в обеспечении жителей региона высококачественными продуктами питания. Я подписал Указ о присвоении Амангосу Сансызбаевичу Тулеуову звания «Қазақстанның Еңбек Ері» за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны.

Недавно, в преддверии Дня Республики, Мурату Каражуманову, трудовой стаж которого на посту механизатора составляет 45 лет, было присвоено звание Еңбек Ері. Действительно, весьма закономерно, что работники сельского хозяйства удостаиваются высших государственных наград. Это проявление безмерного уважения и искреннего внимания нашего народа к настоящим труженикам.

Поздравляю вас с наградами!