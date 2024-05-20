Опубликовано видео перевозки тела президента Ирана

Иранское информационное агентство IRNA публикует первые кадры перевозки тел президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел и сопровождавшей его делегации после крушения вертолета, передает агентство Kazinform.

Напомним, Эбрагим Раиси, восьмой президент Ирана, принял мученическую смерть после того, как вертолет, перевозивший его и его окружение, разбился в районе Варзакан в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от страны.

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

BREAKING: TRANSFERRING OF BODIES FROM HELICOPTER CRASH INVOLVING IRAN PRESIDENT RAISI pic.twitter.com/b8J78VC0S0 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.