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    12:17, 20 Май 2024 | GMT +6

    Опубликовано видео перевозки тела президента Ирана

    Опубликовано видео перевозки тела президента Ирана
    Фото: кадр из видео IRNA

    Иранское информационное агентство IRNA публикует первые кадры перевозки тел президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел и сопровождавшей его делегации после крушения вертолета, передает агентство Kazinform.

    Напомним, Эбрагим Раиси, восьмой президент Ирана, принял мученическую смерть после того, как вертолет, перевозивший его и его окружение, разбился в районе Варзакан в провинции Восточный Азербайджан, к северо-западу от страны.

    Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

    Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

    Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

    В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.

    Теги:
    Президент Крушение самолета Видео Иран Мировые новости Социальные сети
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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