Что известно об Эбрахиме Раиси

В воскресенье потерпел крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, а также другими чиновниками, включая министра иностранных дел Хосейна Амира-Абдоллахияна. В материале корреспондента агентства Kazinform — что известно об иранском президенте.

Эбрахим Раиси родился в 1960 году в Мешхеде — крупном городе на северо-востоке Ирана в семье священнослужителя, который считается потомком пророка Мухаммеда.

В возрасте пяти лет он потерял отца. С детства Раиси обучался в медресе, а в 15 лет поступил на учебу в духовную семинарию в городе Кум, где обучался шиитскому богословию. Позже он получил юридическое образование и получил степень доктора частного права.

Раиси принимал активное участие в Исламской революции 1979 года, которая сопровождалась народными волнениями, и в тоге приходом к власти аятоллы Хомейни. Раиси горячо поддерживал свержение монархического строя и приход Исламской революции.

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В 1980-х годах работал прокурором в различных регионах Ирана, выступал против и вел судебные процессы против противников Исламской революции. Раиси сделал карьеру в юридической сфере — в 1989 году будущий президент был назначен на должность прокурора Тегерана, а в 2004-м стал заместителем председателя Верховного суда.

В 2014 году Раиси занял пост генерального прокурора Ирана. Через какое-то время он покинул эту должность и сосредоточился на работе в исламских благотворительных фондах, помогающих шиитам по всему миру. Так, уже в 2016 году он возглавил крупнейший религиозный фонд Ирана «Астане Кодсе Разави».

В 2017 году баллотировался на пост президента Ирана, но уступил президенту Хасану Роухани.

США включило его в санкционный список, поскольку считает его причастным к массовым казням заключенных в 1988 году в конце ирано-иракской войны.

В 2019 году казначейство США наложило на Раиси санкции «за его административный надзор за казнями несовершеннолетних на момент совершения преступления, а также за пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство обращением или наказанием заключенных в Иране, включая ампутации».

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На следующих президентских выборах 2021 года на то время 61-летний Раиси одержал победу, заручившись поддержкой консервативных групп и набрав 62% голосов.

Система государственного управления Ирана состоит из духовного истеблишмента и правительства. Основная власть принадлежит духовному лидеру, или рахбару, который исполняет свои обязанности пожизненно. С 1989 года эту должность занимает Али Хаменеи.

Президент Ирана занимает следующую ступень в государственной иерархии после духовного лидера. Его избирают прямым голосованием на четырехлетний срок, не более двух сроков подряд.

В обязанности президента входит выполнение представительских функций и исполнение обязанностей премьер-министра, подписание международных соглашений, руководство госпланом и бюджетом республики.

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи и Раиси — земляки, оба выходцы из города Мешхед. Должность президента на этапе отбора кандидатов на выборы происходит с одобрения Совета стражей иранской конституции, который контролирует Али Хаменеи.

Политологи и эксперты рассматривают Раиси серьезным претендентом на место своего 85-летнего наставника Али Хаменеи, который решительно поддерживает основную политику Раиси.

Эбрахим Раиси женат на Джамиле Аламолходе, дочери именитого имама Мешхеда. Супруга президента является доцентом Тегеранского университета имени Ш. Бехешти, а также председателем Института фундаментальных исследований науки и техники. У пары двое дочерей и двое внуков.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

Турция отправила на место ЧП в Иране 32 альпиниста и БПЛА ночного видения. Европейская комиссия запустила службу спутникового картографирования для оказания помощи в поисковых работах после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в ответ на просьбу о помощи со стороны Ирана. Президент России Владимир Путин отдал распоряжение направить два самолета и вертолеты с группой из 50 спасателей на помощь в поисках вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.

Недавно БПЛА Akıncı, который Турция отправила на поиск вертолета с президентом Ирана Эбрахима Рейси и других официальных лиц, обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета.