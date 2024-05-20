Последняя информация о крушении вертолета президента Ирана

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

— Мы находимся недалеко от медного рудника Сонгун в городе Варзган. GPS вертолета показывает, что он совершил жесткую посадку, там сильный туман, видимость около 5-6 метров, проехать через эту местность крайне сложно, и только несколько транспортных средств могут добраться до места происшествия. Это осложняет ситуацию, — сказал корреспондент в эфире государственного телеканала IRIB.

Журналист сказал, что его не было в вертолете, он вернулся на машине.

— Президента сопровождали три вертолета, два вертолета вернулись. Президент должен был отправиться в этот город, чтобы отрыть проект на Тебризском нефтеперерабатывающем заводе. Погода холодная и сильный туман — эти условия стали причиной жесткой посадки вертолета президента, — добавил он.

Как сообщалось, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку.

Появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.