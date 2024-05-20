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    20:26, 19 Май 2024 | GMT +6

    Последняя информация о крушении вертолета президента Ирана

    крушение ветолета, Иран
    Фото: ИРНА

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

    — Мы находимся недалеко от медного рудника Сонгун в городе Варзган. GPS вертолета показывает, что он совершил жесткую посадку, там сильный туман, видимость около 5-6 метров, проехать через эту местность крайне сложно, и только несколько транспортных средств могут добраться до места происшествия. Это осложняет ситуацию, — сказал корреспондент в эфире государственного телеканала IRIB.

    Журналист сказал, что его не было в вертолете, он вернулся на машине. 

    — Президента сопровождали три вертолета, два вертолета вернулись. Президент должен был отправиться в этот город, чтобы отрыть проект на Тебризском нефтеперерабатывающем заводе. Погода холодная и сильный туман —  эти условия стали причиной жесткой посадки вертолета президента, — добавил он.

    Как сообщалось, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. 

    Появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Теги:
    Иран Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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